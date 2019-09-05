Путин предупредил Зеленского о граблях

05.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский начинает свой путь с повторения ошибок своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так российский лидер ответил на вопрос о том, видел ли он заявление президента Зеленского о том, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» является партией с иностранным финансированием.

«Я этого заявления не видел, но если оно было, это значит, что действующие сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится.

Это, насколько я себе представляю, парламентская оппозиция, имеющая за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов и голосования. Поэтому было бы странно, если бы началось закручивание гаек в этом смысле. Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав», – заявил Путин.