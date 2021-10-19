Путин, прекрати призывать крымчан! Истерика в лагере бандеровцев

19.10.2021 21:29 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

С началом октября начался общероссийский призыв молодёжи в ряды Вооружённых сил РФ, а вместе с ним и очередное обострение у «крымских правозащитников» на содержании бандеровцев.

18 октября в Киеве прошла дежурная «пятиминутка ненависти» с участием «прокурора АРК» Поночовного и кучки мелких грантоедов под вывеской «Незаконный призыв в Крыму», ознаменованный очередным натягиванием совы высосанных из пальца цифр на глобус Украины.

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Как известно, начиная с первого призыва крымчан в Вооружённые силы России и по сегодняшний день, в среде украинских «поборникив» прав и свобод жителей полуострова профессионально обливается кровью сэрцэ, глядя на то, как крымские парни отправляются выполнять воинский долг в рядах армии-наследницы Несокрушимой и Легендарной Советской Армии, а не в пьяный и воровской угар карателей ВСУ.

Схема обвинений «путинского режима» в «нарушении прав и свобод крымчан» выбрана незатейливая, как рельса, и тупая, как сибирский валенок. А именно: полностью игнорируя факт добровольного принятия крымчанами российского гражданства со всеми прилагающимися к нему правами и обязанностями, государство Украина в лице её «лучших людей» провозгласило всех жителей Республики Крым и города Севастополя собственностью Украины, а российские паспорта у них на руках – выданными под дулами автоматов.

Благодаря влиянию заокеанских заступников бандеровщины, это мнение возобладало и в ООН, откуда регулярно и безграмотно призывают Россию – отказаться от проведения призыва на военную службу «граждан Украины с оккупированной территории». Правда, в отличие от шароварных страдальцев по найму, увещевания из ООН с каждым годом звучат всё слабее.

Тонкость вопроса в том, что международные конвенции, к которым присоединился и СССР/Россия, и в самом деле запрещают призывать иностранных граждан и лиц без гражданства с оккупированных территорий, но в случае с Крымом, речь идёт о территории, официально включённой в состав Российской Федерации по результатам с избытком законного референдума о воссоединении 2014 года, где населению были предоставлены гражданство, а также равные права и свободы с остальными гражданами РФ. Как-то странно считать крымскую ситуацию «оккупацией и ущемлением». Но мы-то с вами понимаем, где собака порылась…

Что же такого ужасного с правами крымской молодёжи обнаружили за отчётный период «крымские правозащитники», наблюдающие ситуацию из заперекопного сельского погреба?

По данным оналитега «Крымской правозащитной группы» Александра Седова, на полуострове имеет место «локальный ад».

«В начале 2021 года мы рассказывали, что количество дел, которые были переданы в так называемые суды на оккупированной территории до 2020 года – (то есть, за 2014 – 2019 годы) – 82 дела. Только с 2020 года было передано 81 дело, то есть столько, сколько было передано в предыдущие годы. И мы говорили об увеличении количества дел, которые передавались в суд. В 2021 году, по состоянию на сентябрь, количество таких дел за этот год уже превышает 100. То есть, количество (уголовных дел) уже увеличилось. Можно говорить о ежегодном увеличении таких дел в отношении тех, кто уклоняется от службы в Вооруженных силах России. Это рост в геометрической прогрессии», – с надрывом поведал Седов.

По данным «крымской правозащиты», только в августе 2021 года суды Крыма якобы вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах России, а всего за месяц было заведено 14 новых уголовных дел.

Наблюдатели из погреба отмечают, что за все время «аннексии» в Крыму было зафиксировано 267 уголовных дел в отношении «уклонистов» и вынесено 248 приговоров.

Что характерно, откуда и кем переданы данные «аналитику» Седову, источник не указывает, как не даёт и списочек «отказников», который можно было бы верифицировать.

Отдельно «аналитик» Седов выразил негодование военным призывом в Крыму в условиях пандемии.

Тот факт, что непривитых новобранцев в ведомстве генерала армии Шойгу и Росгвардии поголовно прививают антиковидными вакцинами, а старослужащие, контрактники, офицеры, прапорщики и гражданский персонал привиты в обязательном порядке, Седову, похоже неизвестен. Или тупо проигнорирован.

Впрочем, достоверность никогда не была сильной стороной «украинской правозащиты», традиционно давившей на эмоции потенциального потребителя информации.

Возбудившийся от «показаний» Седова «прокурор АРК» Поночовный с хмурым видом заявил, что эти «преступления российского оккупационного режима» так просто «организаторам террора» с рук не сойдут, и в его шарашке уже настрочили «пидозру» десяти крымским военкомам «за проведение призывных кампаний в Российскую армию на территории полуострова».

Какая дальнейшая судьба ждёт эти страшные «пидозры», «прокурор АРК» не уточнил, однако, опыт подсказывает, что всю накопленную макулатуру, покрытую кляузами, потешные «госорганы Крыма» в Херсоне и Киеве в промышленных масштабах отправляют в ЕСПЧ, Международный уголовный суд в Гааге и прочие «спортлото», которые невесть что с ней делают. Скорее всего, пускают на самокрутки и возвращают на Украину контрабандой.

В то же время «прокурор» Поночовный успокоил крымских призывников, что Ненька претензий к ним, как к «жертвам вооружённого конфликта» не имеет, но просит стукануть украинским властям по мобиле или электронной почте в случае получения повестки из военкомата.

В контексте с призывом на воинскую службу в ВС РФ, Поночовный упомянул ещё одно «преступление оккупационного режима», как «милитаризация детей» в школьных и дошкольных учреждениях, включая «Юнармию», где, по его словам, подрастающее поколение крымчан «учат «отдавать жизнь за родину», обращению не только со стрелковым, но и взрывными устройствами и даже с тяжёлым вооружением».

Уж не знаю, сей пассаж «прокурор АРК» выдумал сам, или ему подсунул его тупой спичрайтер, но за «обучение детей обращению со взрывчатыми веществами и тяжёлым вооружением» его точно следует подвергнуть лоботомии, поскольку метание учебных гранат (входившее, к примеру, в курс физической и начальной военной подготовки в советских школах), не говоря уже о лазаньи детей из любопытства по бронетехнике может выдать за «милитаризацию» только законченный идиот.

Фразу «учат детей отдавать жизнь за родину» мы оставим без комментариев, ибо только за неё Поночовного следует приговорить к расстрелу из рогатки.

К сожалению, «прокурор» забыл упомянуть о лагере «Азовец», где из юных громадян Украины готовят образцово-показательных нацистов, ненавидящих всё русское и советское. Как водится, «вы не понимаете, это совсем другое!»

По словам Поночовного, в отношении двух руководителей «Юнармии» в Крыму также выражена «пидозра», а соответствующая кляуза направлена в Офис прокурора Международного суда, к которому Украина не имеет никакого отношения в связи с отказом Верховной Рады ратифицировать Римский статут. По словам «прокурора АРК», прокурор МУС пообещал рассмотреть жалобу.

Из всей этой воробьиной погадки собравшиеся сделали однозначный и очень мощный вывод: крымчане якобы не хотят служить в Российской армии.

Высказав друг другу накопившиеся жалобы, не очень высокое собрание расползлось по хатам.

Что у нас есть сказать по поводу службы крымчан в Вооружённых силах России?

5 октября начальник отдела призыва Республики Крым, подполковник Сергей Давиденко официально сообщил, что большинство крымчан, призванных на службу в 2021 году, останутся служить на территории полуострова, исходя из эпидемиологической обстановки.

Кроме того, Российская армия и Росгвардия предлагают военнообязанным службу по контракту сроком на два года поблизости или непосредственно по месту жительства, с обязательным казарменным положением в первые месяцы службы. Неплохая зарплата, льготы после дембеля, все дела.

Следует добавить ещё одно немаловажное обстоятельство. Российские силовые органы – один из немногих работающих «социальных лифтов», позволяющих молодым людям, особенно из глубинки, обрести смысл жизни, получить военное или гражданское образование на льготных условиях, иметь хороший оклад, сделать карьеру и обзавестись законным жильём.

Что из этого может сегодня предложить ВСУ? Грабь, убивай, воруй гусей, разрушь печень самогоном и сдохни молодым. Во имя чего?

На месте крымчан, служить России согласился бы практически любой «пересичный» галичанский рагуль, если бы ему была предоставлена такая возможность. Так что завидуйте молча.