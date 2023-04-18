«Путин прекратил ракетные обстрелы, чтобы подготовить украинцев к «зраде» – киевский аналитик

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Прекращение ракетных ударов по всей территории Украины в совокупности со скотским отношением киевских властей к своему народу – это часть конкретной политтехнологии, подготавливающей украинцев к потере территорий.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин же не зря прекратил ракетные обстрелы. И не потому что у него закончились ракеты, давайте объективно оценивать нашего врага. Это специально сделано. Ракетные обстрелы всей Украины (я не говорю о прифронтовых городах) прекратились для того, чтобы украинцы, те, кто подальше от боевых действий, начали жить спокойной, обычной жизнью, стараясь забыть про войну и не вспоминая про неё. Всё то же самое, что было с АТО. Подписали «Минские соглашения», и потом где-то там шли боевые действия, а вся страна жила какими-то своими проблемами. А власть же всегда сделает так, чтобы у нас было множество проблем, чтобы мы не расслаблялись, начиная от электронных рецептов и заканчивая повышением налогов, цен, снижением зарплат. То есть будет чем заняться, а не только думать про войну. Я даже по Киеву вижу: люди уже расслабились и живут своей обычной жизнью», – рассказал Корнейчук.

Он уверен, что это является частью конкретной политтехнологии.

«Соответственно, если большая часть страны уже не задействована в войне и не ощущает на себе войну, значит создаются уже предпосылки для того, чтобы подготовить какую-то «зраду». И у людей по сути будет стоять выбор: или вы соглашаетесь на заморозку войны и продолжаем жить спокойно, или мы не соглашаемся на заморозку войны, и Путин опять начинает стрелять ракетами, устраивать усиление обстрелов прифронтовых городов. Технология ракетного шантажа. И понятно, что, несмотря на то, что люди будут публично озвучивать, а каждый человек всё-таки хочет жить в мире, так человек устроен. Поэтому если будет возможность закончить войну, закрыв глаза на потерю части каких-то территорий, общество, давайте откровенно, махнёт рукой и скажет: ну, давайте так», – добавил политолог.