«Путин преподал наглядный урок. Украина не будет в НАТО» – киевский политолог
Спецоперация России на Украине показала наглядно, что будет, если НАТО решит включить Украину в свой состав.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Нас не просто [завтраками] продолжают, нас уже заканчивают ими кормить, потому что после начала полномасштабной войны вопрос с НАТО закрылся уже окончательно. Мы понимаем, что как бы война в итоге не закончилась, какое бы количество территории мы не вернули, мы, конечно же надеемся, что все территории вернем, которые у нас захватили…», – сказал эксперт.
«Но в любом случае мы должны понимать, что Путин провел такой наглядный пример для Европы, для Запада, для всех, кто входит в НАТО, на что способна Россия, по какому беспределу готов пойти Путин, если вопрос вступления Украины в НАТО станет реально на повестке. То есть это специально сделано», – заявил Корнейчук.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.