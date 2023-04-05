«Путин преподал наглядный урок. Украина не будет в НАТО» – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
05.04.2023 12:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Спецоперация России на Украине показала наглядно, что будет, если НАТО решит включить Украину в свой состав.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецоперация России на Украине показала наглядно, что будет, если НАТО решит включить Украину в...

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«Нас не просто [завтраками] продолжают, нас уже заканчивают ими кормить, потому что после начала полномасштабной войны вопрос с НАТО закрылся уже окончательно. Мы понимаем, что как бы война в итоге не закончилась, какое бы количество территории мы не вернули, мы, конечно же надеемся, что все территории вернем, которые у нас захватили…», – сказал эксперт.

«Но в любом случае мы должны понимать, что Путин провел такой наглядный пример для Европы, для Запада, для всех, кто входит в НАТО, на что способна Россия, по какому беспределу готов пойти Путин, если вопрос вступления Украины в НАТО станет реально на повестке. То есть это специально сделано», – заявил Корнейчук.

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