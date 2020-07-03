Путин: Претензии есть не только на Крым, Курилы и Калининград

03.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Одобренные на референдуме поправки к Конституции, запрещающие отчуждение каких-либо территорий России, касаются не только одного-двух регионов, которые на слуху, а гораздо большего количества.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно упомянуть инициативу Владимира Машкова о запрете отчуждения территории. Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича о том, что эта поправка должна быть «железобетонной», и в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, это положение, установили железобетонный памятный знак. Надо сказать, что это касается не одной–двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России», – сказал Путин на совещании с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон РФ.

Накануне в Южно-Курильске установили памятный знак с текстом одной из поправок к Конституции. Плиту с табличкой, на которой выбиты слова о недопустимости действий к отчуждению территорий России, разместили на центральной площади.