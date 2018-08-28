Путин превращает Евросоюз в большую Германию – Пономарев

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Американцам ни в коем случае нельзя допустить реализации проекта «Северный поток-2», так как это нарушит равновесие сил среди стран Евросоюза.

Об этом в эфире телеканала «Перший» заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, бежавший на Украину от уголовного преследования в России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американскую элиту реально волнует то, что строительство «Северного потока-2» изменит баланс сил в Европе. Когда давали согласие на объединение Германии и выстраивании Евросоюза, подразумевалось, что будет треугольник равновеликих взаимосбалансированных сил – Германия, Франция, Великобритания.

Сейчас Англия вышла из-за Брексита, Франция в очень слабом экономическом и политическом положении, и американцам совершенно не нужно иметь дело с большой Германией. Потому что Евросоюз может просто стать большой Германией. И они стараются сделать всё возможное для того, чтобы Германия такого удобного монопольного положения не получила», – рассказал Пономарёв.

«А Россия играет именно на этом, и Путин как германист бьёт в именно в эту сторону», – считает беглый депутат.

Ранее директор Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что «Северный поток-2» будет построен, несмотря на санкции Трампа.