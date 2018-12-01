«Путин превращает моря в озёра» – чиновник Порошенко

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин превратит Чёрное море в российское озеро, устроит морскую блокаду Констанцы и устья Дуная и откроет коридор на Балканы.



Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил руководитель департамента гуманитарной политики администрации президента Украины Юрий Рубан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Путин превратит Азовское море в российское озеро, дальше он будет превращать таким же способом Чёрное море в российское озеро. Это означает, что под ударом окажется, что под ударом окажется весь южный фланг НАТО, и это будет означать, что Россия получит прямой коридор на Балканы. Не случайно одно из самых энергичных заявлений осуждения такой политики сделало, например, руководство Румынии, потому что там понятно о чём говорится. Потому что если там будет блокада этих портов, то дальше российские корабли встанут на входе в Констанцу и в устье Дуная», – предположил чиновник.