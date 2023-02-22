«Путин превращает Украину в периферию и уравнивает шансы с Западом» – Карасев
Своим вчерашним выступлением президент России Владимир Путин перевел конфликт на Украине на уровень глобального противостояния.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Вадим Карасев.
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«Главный месседж Путина – перевод войны в Украине на новый глобальный уровень, пик горячей холодной войны», – считает Карасев.
По его словам, СВО «превращается в экспедиционную, перефирийную, не очень важную войну».
«А главная война – с Западом, США, причем идеологическая, экономическая. И тут, конечно, главный месседж – приостановка Россией участия в ДСНВ-3. Главная задача – вернуть ядерное устрашение в большую игру, заставить Запад прислушаться или испугаться», – отметил эксперт.
Он обращает внимание, что здесь ситуация для сторон выравнивается, поскольку в рамках обычной войны «позиции Запада сильнее, чем России».
«Более того: у США тут есть некоторые недостатки по сравнению с Россией. Во-первых, Россия модернизировала свои ядерные стратегические вооружения, Путин сам сказал, на 91%. А во-вторых, это в интересах Китая, который получает возможность усилить свое стратегическое перевооружение», – продолжает политолог.
В итоге, добавляет он, будет «ядерная трехполярность».
«Россия говорит: хотите продолжить биполярность? Тогда Запад должен выйти из помощи Украине в войне. Либо тогда будет ядерный хаос, ядерная многополярность», – подчеркнул эксперт.
Завершая, он снова вернулся к Китаю.
«Открытие китайского фронта в этой холодной войне будет для Запада, мягко говоря, неприятный факт. Потому что проигрывает тот, кто ведет войну на два фронта», – резюмировал Карасев.
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