Путин: президент Байден предупреждён, что Россия не допустит размещения на Украине баз НАТО

08.12.2021  20:29 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, почему Россия не нападает на Украину.

Об этом он заявил сегодня в Сочи на пресс-конференции с премьер-министром Греции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, почему Россия не нападает на...

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«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждает со всеми нашими партнерами, включая президента США.

Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. Потому что за этим безусловно последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны, хотя в течение предыдущих десятилетий мы просили этого не делать, но инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам.

Теперь мы видим комплексы ПРО в Польше и Румынии. У нас есть все основания предполагать, что то же самое произойдет в случае вступления Украины в НАТО – уже на украинской территории. Как же мы можем об этом не думать. Это бы было просто преступным бездействием с нашей стороны – безвольно наблюдать, что там происходит», – сказал Путин.

По его словам, президент США Джо Байден предложил ему создать специальную структуру для обсуждения этих вопросов.

«Я понимаю, что это вызывает законный интерес российской общественности, и международной. Мы сделаем это максимально публично», – сказал Путин.

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