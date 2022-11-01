«Путин приберегает ракеты для весеннего наступления» – украинский военный эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российское руководство бережёт высокоточные ракеты к весеннему наступлению.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, массовое «москитное» использование Россией «иранских дронов», а в дальнейшем и возможное применение иранских ракет, делается с целью потянуть время.

«Определённую часть ракет «Калибр» или Х-555 и Х-101 они берегут, чтобы в следующем году попробовать осуществить наступление, и нельзя этого недооценивать. Главная задача Путина продержаться до марта-апреля и быть готовым с более мощной и многочисленной армией стартовать с новым наступлением на Украину», – сказал эксперт.

При этом он пожаловался, что Украине все последние годы западные кураторы искусственно не предоставляли системы ПВО, которых так не хватает сейчас. Он напомнил также визит в Киев президента Франции, канцлера Германии и итальянского премьер-министра.

«Мы же помним просто обидные вещи, которые они тогда сказали. В частности, Макрон признал, что они на Западе договорились не предоставлять Украине самолёты и танки. Это свидетельствовало о том, что нас сдерживают искусственно. Шольц тогда сказал, что мы призываем Путина к переговорам, чтобы таким образом закончить войну», – припомнил Бадрак.