Путин приблизился к фронту намного ближе, чем Сталин – Холмогоров

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Своим визитом в зону СВО президент России Владимир Путин дал понять, что в нынешний момент отражение украинского контрнаступления является первостепенной задачей Москвы.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас действительно, совершенно очевидно, что Запад и Украина вложили всё в этот «контрнаступ», и для нашей армии и дело чести, и вопрос стратегической важности – это наступление отразить и, соответственно, в свою очередь, может быть, нанести какое-то поражение противнику. И президент явно показывает, что это для него первостепенный вопрос, первостепенная точка внимания», – отметил он.

«Причём, я помню, как в прошлом году некоторые фырчали, что вот почему Путин не приезжает на фронт и так далее – вот он приехал, он уже непосредственно на линии соприкосновения, соответственно, всем тем, кто соответствующей демагогией занимался, я бы посоветовал заткнуться. Всё сделано примерно ясно, он уже ближе, чем Сталин, подъехал к линии фронта, намного, причём», – сказал Холмогоров.