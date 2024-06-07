Путин придумал название для доллара и евро

Елена Острякова.  
07.06.2024 16:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Финансы


Создание независимой платежной системы разрабатывается в БРИКС. Она будет «не подвержена политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Создание независимой платежной системы разрабатывается в БРИКС. Она будет «не подвержена политическому давлению, злоупотреблениям...

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«Не секрет, что доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40%», – сказал Путин.

По его данным, доля расчетов в рублях с 2021 по 2023 год выросла в 3 раза.

Путин заверил, что Россия вместе с зарубежными партнерами будет наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций.

«”Токсичные валюты” так теперь Путин называет доллар и евро и фунт стерлинга. Все теперь переходим на этот термин. И по максимуму отказываемся от токсичных валют?», – отреагировал на слова президента политолог Сергей Марков в своем тг-канале.

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