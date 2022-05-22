Путин приготовил неприятные сюрпризы и Украине, и Европе, – Прилепин

Новости Украины

Для президента РФ Владимира Путина главное сохранить жизни своих военных, поэтому он не даёт приказы на быстрое и полное уничтожение ВСУ, а предлагает своему военному руководству методично и планомерно освобождать Украину с наименьшими потерями.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский писатель и политик Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главнокомандующий сказал – «мы никуда не торопимся, воюйте, сколько считаете нужным». …Мы включаем Арестовича, а он говорит – «мы выбили русских из-под Киева, Сум и Чернигова. Мы перемололи русскую армию». Всем понято, что российская армия была и вышла оттуда в силу того, что Владимир Владимирович задал вопрос – « вот этих сил достаточно для того, чтобы решать все поставленные задачи?». Они сказали – «нет, недостаточно, нам нужно в три раза больше или в пять. Надо осуществлять подгон, призыв, мобилизацию». Он говорит – «тогда убирайте». «Убирайте и работайте этими силами, сколько надо – столько и работайте», – объяснил писатель.

Он подчеркнул, что российская армия несмотря ни на что, продвигается успешно в районах, где 8 лет укреплялись украинские военные.

«И работают успешно. Речь идёт об успехах, потому что люди себе не очень представляют то, что собой являла и Рубежное, Попасная, и все подступы к Северодонецку – это соразмерно с Мариуполем. Это живой щит, сильно укреплённые позиции, огромное количество бойцов украинских, высоко мотивированы. И всё, везде ломают. Главнокомандующий для себя решил, что в любом случае время работает на нас. У нас экономически и морально, ментально хватает решимости и спокойствия, и терпимости делать это максимально долго. У нас есть пшеница, мы не будем голодать. Есть молочко, яички и электричество, и газ, и нефть. У нас тепло и мы будем варить себе кашку. Ничего с нами не произойдёт. Это величайшее открытие, которое мы сами про себя совершили. А вот там нет этого ничего. Там не будет пшенички, не будет света, может быть, не будет газа. Я говорю про Украину, я говорю о наших стратегических оппонентах», – рассказал Прилепин.

Он привёл сравнение количества мобилизованных на Украине, которых украинские власти бросают на фронты в качестве пушечного мяса, и способности России привлечь подготовленных военных.

«Вот сравните, если волны мобилизации украинские и наши ещё не совершившиеся. Там понятно, что туда загнали все свои резервы, тех людей, которые проходили через спецоперацию. Всех своих опытных бойцов они загнали, огромные потери понесли. Сейчас мой знакомый в Донецке штурмовик мне рассказывал, что они строго резервистов выставляют вперёд, а сзади уже вторым слоем идут уже опытные бойцы. И эти первые ряды выбивают, выбивают. Потом они пережили три-четыре дня обстрелы, может какие-то контратаки, и оставшиеся в живых более-менее обстрелянные, опытные уже понимают. Теряя личный состав, они поднимают его опыт. У нас порядка 75 тысяч заявлений участников вооружённых конфликтов и людей, прошедших службу, армию, в той или иной форме, имеющих опыт. Это мужики в отличном состоянии, пенсионеры, которым 38-40 лет или 33, 35, то есть полные сил. Потом, что бы ни говорили про российскую армию, я открою секрет, наверное, огорчу матерей многих, потому что огромное количество пацанов, срочников, которые призваны, которые пишут заявление о том, что возьмите нас, пожалуйста. Целыми отделениями, взводами и ротами. Их не берут, таких планов нет», – сообщил писатель.

Он при этом он добавил, что России есть чем ответить и блоку НАТО.

«На самом деле расчёт простой: если вы хотите устроить нам горячий конфликт, войну с НАТО, мы готовы. У нас и по ракетам, и по системам обороны не задействовано ровно столько, сколько необходимо на войну с Европой. Хотите? Мы сейчас начнём, и вдруг выяснится, что у нас к этому всё готово», – пояснил Прилепин.

Он считает, что по мере успехов российской армии, для Москвы в положительную сторону будет меняться и внешнеполитическая ситуация.

«Ещё есть Белоруссия. Ещё сейчас есть, какие-то смутные переговоры и встречи в ОДКБ, которые, выясняется, что он даже расширяться будет. То есть, не то, что от Росси все побежали в разные стороны, а даже иначе. И, конечно же, те самые зримые для всего мира переломы в кампании, которая сейчас на Украине идёт, они случатся, конечно, желающих дружить с Россией, иметь с ней взаимоотношения начнёт расти с геометрической прогрессией. И так все понимают, что мы давим. Просто хотелось, чтобы всё было очень быстро. Но, слава Богу, у нас действующий президент не пиарщик. Он не из разряда «давайте понты накидаем». Он просто – «берегите людей и двигайтесь с той скоростью, которой движетесь». За три дня ни одной деревни не взяли (хотя, такого как правило не бывает) – «ничего страшного», – уверяет писатель.

Он спрогнозировал, что с осени война приобретёт совсем другой характер.

«Сейчас у нас май, летом будет понятно, что Донецкая и Луганская области будут освобождены целиком. Потом переходим в другие области. Вот они сейчас выйдут, и будет реально другая стадия спецоперация, потому что речь пойдёт речь о тех областях Украины, где ещё ничего не происходило, и вдруг начнёт происходить. Надо понимать, что время работает на нас – это первый пункт. Второй пункт, что это будет длиться ещё полгода. На самом деле, те полгода, которые начнутся с октября – это совсем другие полгода, чем те месяцы, которые были до октября. Потому, что с октября всем будет холодно и голодно, и невыносимо, а нам будет нормально», – предсказал Прилепин.