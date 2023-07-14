Путин: Пригожин в Кремле пошёл наперекор президенту

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Журналист кремлевского пула Андрей Колесников сумел расспросить Владимира Путина о подробностях недавней встречи с бойцами ЧВК «Вагнера» в Кремле. Из беседы становится понятно, почему после трехчасовой встречи в центральных СМИ появились кадры обыска в особняке Евгения Пригожина и криминальные эпизоды из его биографии.

Путин подтвердил, что Пригожин не согласился с предложенным компромиссным урегулированием конфликта и пошёл наперекор президенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вот как пересказывает Андрей Колесников диалог с главой государства:

«Владимир Путин поделился со мной одной историей с этой встречи. На ней он предложил командирам «Вагнера», которых, подтвердил президент, на встрече было 35 человек («Ну вот, вы в Кремле»,— сказал он им), несколько вариантов трудоустройства, и в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. То есть человека, под началом которого бойцы «Вагнера» и служили последние 16 месяцев. — Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить,— сказал Владимир Путин.— И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. — И что же? — Многие кивали, когда я это говорил,— продолжил Владимир Путин.— А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: — Нет, ребята не согласны с таким решением».

В приведённом диалоге интересно не только подтверждение слухов, что на встрече неуравновешенный Пригожин вёл себя с президентом неправильно. Впервые общественность узнала, что настоящим командиром ЧВК назван Андрей Трошев («Седой»), а не, как считалось, Дмитрий Уткин («Вагнер»).

Кстати, в анонимных Telegram-каналах уже пошли публикации, будто бы встреча в Кремле спровоцировала раскол в рядах ЧВК – якобы, ряд командиров согласились с идеей Путина, другие решили остаться с Пригожиным. Официальные каналы «вагреновцев» о каких-либо последствиях встречи в Кремле молчат.

«Власти России будут стараться увести сейчас всех бойцов ЧВК Вагнер от Пригожина», – прогнозирует политолог Сергей Марков, который ранее первым сообщил о том, что Пригожин позволил себе недопустимое поведение в Кремле.

«Тактика Путина рациональна – «Вагнеров» обнять, Пригожина отодвинуть», – соглашается политолог Евгений Минченко.

Бывший обозреватель закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Кирилл Шулика полагает, что бойцы, которые останутся в подчинении Седого, смогут претендовать на статус личной гвардии Путина.

«Противопоставление Пригожина и командира Седого. Так и формируется лояльная гвардия. В этом и был смысл встречи. То есть не какого-то Пригожина, а личная, то есть личнообязанная. Вот такой профит из событий 24 июня… Однако нужно понимать, что это замыслы и планы, а ситуация сейчас меняется по три раза в день, от этой ситуации страхуются так, что интегрируют вагнеровцев в Минобороны. Но страховка ли это с учетом вчерашний событий с генералом Поповым? Генерал-то системный совершенно, ничего там страшного он не наговорил, а уж тем более не сделал. А тут ребята, мягко говоря, совершенно иные и вряд ли их сильно будет колышить принадлежность к Минобороны в случае чего», – напоминает Шулика.

А давний оппонент Пригожина экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков выступил со своей трактовкой событий. Он объясняет логику нежелающих принять предложение Путина так:

«Если отбросить словесную мишуру, то президент задал 35 командирам «Вагнера» (представляющим, на минутку, 25 тысяч отборных, обученных и обстрелянных опытных бойцов) главный вопрос: «Готовы ли вы повоевать за Россию без особых условий (как все остальные граждане РФ) в этой тяжелой войне»? «Нет!» – ответили командиры устами своего Пахана. (Никто не возразил, по крайней мере)… Надавить на то, что фронт трещит под вражескими ударами и остро нехватает пополнений и резервов? – А наемникам-то какое дело до того? Их и в Африке неплохо кормят, а война там и легче, и намного безопаснее», – рассуждает Стрелков.

Социолог Сергей Задумов обращает внимание на публикации либеральных СМИ, где утверждается, будто Пригожин долгое время боролся с онкологическим заболеванием, а обнародованные снимки обыска зафиксировали оборудованный медицинский кабинет в особняке коммерсанта. Задумов допускает, что эмоциональные всплески Пригожина объясняются последствиями болезни и влиянием препаратов.

«Как пойдёт дальше, увидим. Сам Пригожин лишился доверия и статуса человека Путина. Теперь он воспринимается как предатель и как эмоционально неуравновешенный, непредсказуемый человек. Однако, если история про болезнь – правда, то санкции против Пригожина максимально мягкие как раз потому, что ему сочувствуют», – считает Задумов.

Так или иначе, но всё те же либералы-иноагенты сегодня как раз хоронить Пригожина не спешат:

«Рискнем сказать, что мятеж — это не «псих» Пригожина (как он сам его удобно объяснил), а логично вытекающий из предыдущих действий ЧВК план. Мнимо вышедшие из-под контроля властей колонны ЧВК под видом мятежа фактически должны были передислоцироваться в удобное для тактического наступления место. История нам скоро подскажет, был ли это поход на Москву или подготовка наступления на Киев с белорусского плацдарма при полном праве государства заявить, что ЧВК действует самостоятельно, отношения с «Вагнером» расторгнуты, ответственности за их действия власть не несет. Мятеж есть мятеж. Наши собеседники, обладающие значимой информацией, в один голос говорили: первоначальный план похода колонн «Вагнера» на Москву был согласован», – пишет сегодня перебравшаяся на Запад либеральная «Новая газета».