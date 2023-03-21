Путин пригрозил ответить на британские урановые снаряды «соответствующим образом»

Елена Острякова .  
21.03.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление министерства обороны Великобритании о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзинпином в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление министерства обороны Великобритании о поставках на Украину снарядов...

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«В то время, пока мы с председателем обсуждали возможность реализации китайского плана мирного урегулирования (председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз), стало известно, что Великобритания объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца – уже не на словах, а на деле. Хотел бы отметить, что если все это будет происходить, то Россия будет вынуждена реагировать соответствующим образом, имея в виду, что коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом», – сказал Путин.

Он отметил, что китайские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине «созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве».

«Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ», – подчеркнул российский президент.

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