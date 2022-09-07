Путин пригрозил полностью остановить экспорт энергоресурсов на Запад

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Если страны Запада решат ввести искусственное регулирование цен на энергоресурсы, что будет означать нарушение контрактных обязательств, Россия полностью остановит в эти страны экспорт.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы государства, речь идет о поставках нефти, газа, мазута, угля и других ресурсов.

«Спрашивали по поводу цен на наши энергоносители – кто-то там принимает какие-то решения. Абсолютно тупое решение, если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведет. Но, кроме всего прочего, есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контракту? Ну мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут – ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, то, хочу отметить, – те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – заявил Путин.