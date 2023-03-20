Путин пригрозил «повысить» тех, кто не выдает российские паспорта в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал МВД ускорить выдачу российских паспортов в новых регионах.

Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, наверное, есть здесь и сложности, но это не такие сложности, которые министерство не в состоянии было бы решить. Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов.

Во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять там немерено по времени. Кто этим занимается? Эти люди должны ответственно подойти к решению этой задачи. Если не умеют – надо научить. Не хотят – надо повысить, куда-нибудь перевести. Займитесь как следует. Я серьезно говорю», – подчеркнул президент.