Путин пригрозил «повысить» тех, кто не выдает российские паспорта в новых регионах

Елена Острякова.  
20.03.2023 17:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин призвал МВД ускорить выдачу российских паспортов в новых регионах.

Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин призвал МВД ускорить выдачу российских паспортов в новых регионах. Об...

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«Я понимаю, наверное, есть здесь и сложности, но это не такие сложности, которые министерство не в состоянии было бы решить. Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов.

Во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять там немерено по времени. Кто этим занимается? Эти люди должны ответственно подойти к решению этой задачи. Если не умеют – надо научить. Не хотят – надо повысить, куда-нибудь перевести. Займитесь как следует. Я серьезно говорю», – подчеркнул президент.

Он также призвал руководство МВД ускорить работу по созданию региональных отделений на Донбассе.

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