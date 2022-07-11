Путин приказал дать гражданство РФ по желанию – всем украинцам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин распространил действие указа об упрощённом получении гражданства РФ на всех жителей Украины.

Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Политолог Сергей Марков обращает внимание на то, что объявленное на сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление на юге не состоялось, и связывает это с путинским указом, информацию о котором слила Киеву американская разведка.

«Цель этого анонса – ударить заранее по сегодняшнему указу Путина. Киев боится, что теперь абсолютное большинство жителей Херсонской и Запорожской областей сейчас, а Харьковской, Николаевской и Одесской чуть позже возьмут гражданство России, и тем самым это будет референдум о присоединении к России. И Зеленский решил просто напугать жителей Херсонской и Запорожской областей, чтобы они боялись брать российские паспорта, потому что придет СБУ и их всех убьет», – написал Марков в своем ТГ-канале.

Писатель Николай Стариков увидел в указе шаг не «оккупанта», но освободителя.

«Мы один народ, и каждый гражданин Украины получает Образ Будущего. И – выбор. Мир, паспорт, все права и свободы. Зачем умирать в рядах ВСУ? Сложи оружие, получи паспорт и сможешь служить в армии России, если есть склонность к военному делу. И последнее, что хочется сказать: в истории не было оккупантов, которые бы давали равные с собой права “оккупируемым”. Никогда не давали паспорта и гражданство всем. Освободители именно так и делают», – написал Стариков.

Его коллега Захар Прилепин напоминает, что право на упрощенное получение гражданства последовательно давалась всем освобождаемым территориям.

«Следующей областью должна была стать Харьковская, но решили не мельчить. Теперь – всем на Украине можно российские паспорта. Всей Украине», – написал он.

Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов считает, что теперь население России увеличится на 30 миллионов человек русских.

«Только сделайте пожалуйста так, чтобы им не пришлось сдавать унизительный экзамен на знание русского языка. А то в миграционном центре Сахарово сидят такие гады, что им и указ Путина до одного места – они из вас всю кровь выпьют. Вы просто не представляете себе, сколько русских людей прошли семь кругов ада в этом гнилом Сахарово, чтобы получить гражданство России. Сколько нервов, времени, сколько денег это стоило»,- написал Долгов.

«Я мечтаю дожить до того дня, когда будет подписан такой же указ в отношении всех русских людей. Всех. Безотносительно того, где они живут», – поделился с подписчиками депутат Мосгордумы Андрей Медведев.