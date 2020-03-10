10.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия
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Путин приказал отставить панику




Россия «достойно пройдет» период падения цен на нефть, заявил президент Владимир Путин во время экстренного выступления в Госдуме.

«Коронавирус к нам прилетел. Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи… Уверен абсолютно, мы этот период пройдем достойно. Экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентноспособными», – заверил глава государства.

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При этом он упомянул, что конкурентами в отношении России проводится «политика сдерживания».

«Ждут, что мы где-то допустим ошибку, поскользнемся или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия должна развиваться только поступательным, эволюционным путем. «Россия свой план по революциям выполнила», – сказал Путин.

 

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