Путин: Применением нашей бронетехники дело не закончится

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Россия не посылает свои танки в европейские страны, но ответит на поставки натовской бронетехники на Украину.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на митинге, посвященном 80-летию Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками – “Леопард”, – на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Те, кто втягивают европейские страны в новую войну с Россией, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал Путин.

Слова президента пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это значит, что у России есть потенциал, и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того чтобы ответить в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

Журналист Сергей Мардан считает, что Путин говорил о применении ядерного оружия.

«Вы хотели поговорить о ядерной угрозе? Давайте, поговорим. Логика предельно простая. Попытка воевать с Россией руками прокси с использованием всего военного потенциала НАТО, закончится ядерным ударом по НАТО. Вряд ли Путин ограничится территорией бывшей УССР. Жешув и база Рамштайн (как главный логистический центр) получат свою личную мегатонну», – написал Мардан в своем ТГ-канале.