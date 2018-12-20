Путин принял гостя с Украины

20.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Виктор Медведчук, возглавлявший президентскую администрацию на Украине во времена правления Леонида Кучмы, встретился с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров по освобождению сдавшихся в плен моряков ВМС Украины.

Об этом украинский политик рассказал в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней тому назад я встречался с президентом Российской Федерации по вопросу освобождения. Не обмена, а освобождения украинских моряков, и это было связано, в первую очередь, с тем, что этот вопрос на сегодня актуален не только на Украине, он актуален во всём мире. Именно этому в настоящее время уделяется очень много внимания, и мы с Владимиром Владимировичем вели на эту тему разговор.

Естественно, что конкретный разговор по освобождению моряков может начаться только после того, как закончатся следствия и судебные процедуры, как это было и в предыдущих случаях, когда речь шла об освобождении Солошенко, Афанасьева и Савченко.

Поэтому этот переговорный процесс будет продолжаться, мы будем его продолжать, как, собственно говоря, и переговорный процесс, связанный с теми гражданами Украины, которые сегодня или осуждены, или уже отбывают наказание и находятся под следствием в Российской Федерации. Переговорный процесс не прекращался, он продолжается», – пояснил он.

Также Медведчук рассказал о том, что в беседе с российским лидером они пришли в общему выводу, что невыполнение Киевом Минских договорённостей противоречит интересам Украины.

«Мы обсуждали и другие вопросы, но это, в основном, связано с тем, что сегодня представляет интерес для Украины – это мирное урегулирование на Донбассе, прекращение боевых действий. И, самое главное, мы обсуждали выполнение Минских соглашений, которые так не хотят выполнять сегодня в Киеве», – резюмировал он.