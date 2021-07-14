Путин принял решение ликвидировать Украину – Илларионов

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В своей недавней статье по украинской теме президент России Владимир Путин якобы открыто заявил, что претендует на всю территорию Украины и не потерпит ее независимости.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife завил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, президент Путин повышает ставки и теперь Россия будет использовать все средства, чтобы ликвидировать Украину.

«Критерии Путина в отношении Украины, никогда ранее, до Женевы не произносившиеся в таком виде – это самостоятельная внутренняя политика Украины, самостоятельная внешняя политика Украины, самостоятельная политика Украины в области внутренней безопасности. Таким образом сам факт самостоятельного существования Украины подробно и детально демонстрируется Путиным в качестве неприемлемого. И это не только претензии, которые он уже не первый раз предъявляет на украинские земли, называя, что украинские территории принадлежали тому, другому, принадлежали России», – сказал Илларионов.

«Какими бы отвратительными и агрессивными эти претензии не были – это претензии на часть территории Украины. То, что есть в этой статье – претензии к самому существованию украинского государства. И поэтому он говорит, что те, кто будут проводить, дословно практически, самостоятельную внутреннюю политику, самостоятельную внешнюю политику, самостоятельную политику в области национальной безопасности, приведут к ликвидации страны. Я немного своими словами это сказал, но суть его заключается так – это один из последних абзацев этой статьи», – отметил экс-советник Путина.

«То есть благодаря поддержке Байдена Путин повышает ставки. Он делает то, чего не делал в 14-м году, он делает то, о чем не говорил ни в 13-м, ни в 14-м, ни в последующие годы. Сегодня он публично, открыто и очень громко заявляет о неприемлемости для него существования суверенного, независимого, самостоятельного украинского государства. И он прямым текстом угрожает, что будет использовать все средства для того, чтобы ликвидировать это государство», – заявил Илларионов.