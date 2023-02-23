Путин принял решение приостановить участие в СНВ ещё в 2001 году – Казаков

Главная историческая заслуга президента России Владимира Путина состоит в том, что он выиграл время и дал стране 20 лет подготовки к неизбежной войне с Западом.

Об этом каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что, когда США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО в 2001 году, именно в тот момент Путин понял, что будет война.

«Он публично говорил Бушу-младшему: не делайте этого. Что означал этот выход со стороны США? Они сказали: мы из договора выходим и строим глобальную противоракетную оборону – на земле, в воздухе, в океане, и добьёмся того, что ни одна русская ракета не долетит до территории США. Они отказались от базового принципа самоограничения. Что это значит для России? Что все эти ракеты станут бесполезными. Выйдя из договора, США сказали: мы вас сделаем беззащитными и потом заберём голыми руками. Что должен был подумать в этом случае Путин? Что это война. Вопрос времени. Генеральной задачей Путина с 2002 года была борьба за время. России нужно было время, чтобы восстановиться, подготовиться, и он дал России двадцать лет. Сталин 10 лет дал стране для подготовки к войне, а Путин 20, в этом его историческая заслуга», – объяснил Казаков.

Он подчеркнул, что приостановка участия РФ в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений – это ответ на действия США.

«Последний инструмент, который налагает взаимные ограничения – СНВ-3, контроль за количеством, качеством и прочего. Путин, на самом деле, этим односторонним [шагом] (приостановкой, мы не вышли из договора), ответил на тот шаг, который США сделали ещё в 2001 году. С тех пор они из всех договоров повыходили в одностороннем порядке, а первый раз выходим мы. Это ответ», – сказал эксперт.

«Смысл в чём? Вот теперь мы живём отдельно. Мы не знаем, что у вас, а вы не знаете, что у нас. Вы там, за лужей, на своём континенте, а мы здесь. Россия отделилась этим заявлением от того большого Западного мира (в котором она до сих пор находилась), всё. По большому счёту в выступлении (послании Федеральному собранию – ред.) сказано об этом не было, но в тексте нетрудно найти, что мы поставили точку в нашей истории с Западом. Теперь для Запада мы Восток, а для Востока мы Запад», – заключил Казаков.