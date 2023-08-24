Путин принял в Кремле экипаж «Алёши» и отметил роль комментатора боя

Елена Острякова .  
24.08.2023 17:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с экипажем танка «Алёша» 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

Героический бой танкистов с превосходящими силами ВСУ в июле потряс и восхитил всю Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с экипажем танка «Алёша» 127-й мотострелковой...

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Вчера на торжествах по случаю 80-летия победы в Курской битве президент вручил золотые звезды Героя России старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову, а также ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Медалью «За отвагу» награждён ефрейтор Илья Гаврилов.

«Я хочу вас еще раз поздравить с госнаградами. Вчера я видел, что вы волновались. Похоже, больше, чем на поле боя. Это естественное. Место знаковое. Все-таки, Курская дуга связана с самым большим за всю историю войн танковым сражением. Очень символично, что именно на этом месте, где наши деды и прадеды сражались, вам были вручены медали Героев России», – сказал Путин.

В ходе беседы выяснилось, что дед Филиппа Евсеева принимал участие в сражении на Курской дуге.

«Здорово. Это и есть связь поколений. Наш генетический код защиты Отечества», – восхитился Путин.

Он спросил старшего лейтенанта Расима Баксикова, почему тот сел на место механика, хотя имеет в подчинении девять танков.

«Нужно показывать своим подчиненным, даже если ты боишься, туда страшно ходить на самом деле, нужно что-то делать с этим страхом. В любом случае выполнять свою работу», – ответил Баксиков.

«То есть просто показывали личным примером? Здорово. Это в лучших традициях российского офицера», – уточнил Путин.

«Была бы шашка, но шашку нам не выдают», – посетовал Баксиков.

Путин также отметил литературный талант комментатора боя танка «Алеша», потрясшего своими эмоциями всю страну.

«После окончания службы вы вполне могли бы быть комментатором на крупных международных внутрироссийских соревнованиях. У вас это очень хорошо получается», – сказал президент.

«Я не против был бы. Только убрать этот лексикон», – смутился боец, который не жалел матерных слов, когда следил за боем.

«Для внутренней аудитории он не очень мешает. Особенно в этой ситуации. В целом, над этим нужно поработать», – поощрил его Путин.

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