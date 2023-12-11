Путин принял в строй новейшие подводные атомные ракетоносцы

Елена Острякова.  
11.12.2023 16:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 782
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация


Президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Император Александр III» и «Красноярск».

Торжественная церемония состоялась на заводе «Севмаш» в Северодвинске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Эти грозные, не имеющие равных в своём классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-Морского Флота. «Император Александр III» – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса «Борей», а крейсер «Красноярск» – четвёртый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса «Ясень», – сказал Путин.

Он отметил, что присвоение подводным ракетоносцам класса «Борей» названий в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей нашего Отечества стало традицией.

«Каждый из них вооружён межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М». Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам», – сказал Путин.

По словам президента РФ, уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте.

В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-Морскому Флоту ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск».

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского Флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Чёрном, на Балтийском море, на Каспии – важнейших стратегических районах мирового океана», – сказал Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть