Путин припомнил слова Сталина о Варшаве в составе России

Польские подразделения действительно могут быть введены в Западную Украину под предлогом помощи в поддержании общественного порядка в то время, как мужское население в условиях полной мобилизации стянуто на фронт.

Это не исключил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё выгребают в рамках мобилизационных мероприятий. А надо же поддерживать порядок, дисциплину. Если это произойдет – это будет началом пути отторжения территорий Западной Украины в пользу Польши… Как бы они не назывались – внутренние войска, национальная гвардия – все, это начало конца украинского присутствия на этой территории», – сказал Путин.

«При этом Польша, конечно, вряд ли согласится с тем, что ей нужно будет отдать свои западные земли, которые были отторгнуты по результатам Второй Мировой войны от Германии», – добавил президент.

Он напомнил, что Львов достался Украины благодаря Иосифу Сталину.

«Когда на Ялтинской конференции, говорят историки, шел разговор о том, какое должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав СССР, Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На что Сталин заметил: зато Варшава входила. Вот так Львов оказался в составе СССР и был передан Украине», – сказал Путин.

Кстати, на той же пресс-конференции он объяснил парадоксальную ситуацию, как Польша может поддерживать Киев, героизирующий ОУН-УПА, виновных в Волынской резне.

«Я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность, стремится к утверждению своей идентичности. Все бы ничего. Что здесь плохого-то. Украина – независимое государство с 1991 года. Это естественно, что она ищет идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера – такими, как Бандера и Шухевич? Почему люди, которые уничтожили 1,5 миллиона евреев… почему на этой базе должна строиться идентичность? Когда Украину используют как инструмент против России, это наших потенциальных противников устраивает. Они что угодно готовы использовать, как в свое время использовали для борьбы с нами «Аль-Каиду» на Кавказе. Вот в Европе «Аль-Каида» – плохо, а в борьбе с Россией – это хорошо. То же самое и с нацизмом», – сказал Путин.