Путин «приземлил» западную журналистку, уточнив параметры российского «гиперзвука»

13.10.2021 20:21 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия ничего не нарушает, размещая «десятки тысяч солдат» (по выражению ведущей сессию американской журналистки Хедли Гэмбл) на границе с Украиной.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на «Российской энергетической неделе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы готовы напрямую общаться с НАТО, в том числе. Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы действительно проводили достаточно крупные учения «Запад-2021», но мы проводили их на своей территории. Наши так называемые американские партнеры проводят такие же учения, но за тысячи километров от своей национальной территории. Не мы же приехали под Вашингтон или под Нью-Йорк проводить учения, а они приехали к нам. И проводят учения у наших границ. Как мы должны на это реагировать? Проводим свои учения на своей национальной территории. Мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся. А наши партнеры, по сути, сами разрушают все договоренности, которые были достигнуты ранее, в том числе, по мерам доверия в Европе. Это касается и расширения НАТО на восток, и дисбаланса в прибалтийских государствах. Мы ничего не нарушаем. Мы не вышли ни из каких договоров. Это сделали наши американские партнеры, но чтобы снять с себя ответственность – переводят стрелочки на нас, а СМИ раздувают это тему в интересах тех, кто им за это платит», – сказал Путин.

Журналистка поинтересовалась у Путина разработками стратегических вооружений «в 3 маха».

«Не 3 маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше, наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьёзное оружие, чем вы сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России. Но в других странах тоже разрабатываются подобные системы, здесь нет ничего необычного, высокотехнологичные армии мира будут иметь такие системы в ближайшее время. Обращаю ваше внимание на то, что мы имея такие системы и впервые в истории обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае США, по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем. Никому не угрожаем», – заключил Путин.