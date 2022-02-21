Путин признал Донбасс. Историческая речь. Что ждёт Украину

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин выступил с беспрецедентно жестким обращением к жителям России и Украины по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Заявление показывали в прямом эфире государственных российских телеканалов, а затем Путин подписал документы с лидерами ЛДНР.

О том, что он готов признать ЛДНР, было известно заранее: Путин сообщил об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время телефонных переговоров, состоявшихся накануне вечером.

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Поэтому обращение президент посвятил подробному обращению к истории. Он доказал на фактах, что современная Украина была создана коммунистической партией, прежде всего Владимиром Лениным, при котором «Донбасс втянули в Украину».

«Украину и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. И памятники ему сейчас сносят. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы показать, что значит настоящая декоммунизация», – сказал Путин, обращаясь к властям в Киеве.

Он считает, что устойчивой государственности на Украине до сих пор не сложилось, страна разворована олигархами и разъедена коррупцией. Этим, по мнению Путина, воспользовались радикалы и устроили в 2014 году государственный переворот, а затем развернув террор. Путин упомянул в частности трагедию в Одессе, где были заживо сожжены участники Русской весны.

«Преступники до сих пор не найдены. Но мы знаем их поименно. И сделаем все, чтобы их покарать. Найти и предать суду», – заявил Путин.

Сейчас Украина находится под внешним управлением и сведена до уровня колонии, констатировал он.

Президент упомянул военную доктрину Украину, которая носит откровенно антироссийский характер. При этом США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО. А деятельностью спецслужб Украины руководят иностранные кураторы.

Путин считает, что за идеей президента Украины Владимира Зеленского вернуть ядерное оружие также стоят США.

«С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в вопросе безопасности в мире и для России изменится в корне, мы не можем не реагировать на эти угрозы. Угроза Украины создать собственное ядерное оружие — не пустая бравада. Украина располагает еще советскими ядерными технологиями. Таким образом, обзавестись тактическим ядерным оружием будет проще», – сказал Путин.

Он полагает, что вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решенный, а, значит, возможности внезапного удара по России расширяются.

«Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет служить Украина», – сказал Путин.

Он указал, что размещенная на Украине тактическая авиация и средства разведки позволят контролировать российскую территорию вплоть до Урала.

Он констатировал, что предложение Москвы по обеспечению безопасности Запад отверг.

Только после этого Путин перешел к теме Донбасса. Он обвинил Киевский режим в агрессии против республик и призвал его остановить насилие.

«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – сказал Путин.

Он считает необходимым незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР. Путин попросил Федеральное собрание поддержать это решение.

«Уверен в поддержке граждан России и всех патриотических граждан страны», – подытожил президент.

Сразу же после обращения президент РФ подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с руководителями республик.

«Жаль, что не сделали этого раньше, 8 лет надеясь на то, что Киев начнет исполнять Минские соглашения, что Европа откроет наконец глаза и увидит весь ужас происходящего на Юго-Востоке Украины все эти годы, что-то тщетно пытались доказать на разных международных площадках, возлагали тщетные надежды на Контактную группу. Но увы. Мы лишь убедились, что слишком высокого мнения были о наших «партнерах», наделяя их теми человеческими качествами, которые им не присущи», – написал в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Большинство комментаторов волнует вопрос, чего будет стоить путинское решение киевскому режиму.

«Ура! Дожили! Выстрадали! А вы, мрази, ховайтесь», – эмоционально отреагировал на случившееся военкор Дмитрий Стешин.

«Главный вывод из обращения президента – самое интересное для Киева впереди!» – написал тележурналист Роман Бабаян.

«Список обвинений Украины от Путина таков, что вывод должен быть: исправлению не подлежит – подлежит санации», – считает Александр Казаков, экс-советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко.

«Решение о признании ДНР и ЛНР Путин демонстративно сопроводил важным и однозначным сигналом Киеву – в случае продолжения с украинской стороны боевых действий против республик Донбасса Россия может пойти на следующие политические и военные шаги. Новая реальность требует готовности к новым инструментам», – отмечает политолог Алексей Чеснаков.

«Россия требует от киевского режима незамедлительно прекратить боевые действия. В случае отказа, все последствия продолжения войны лягут на Украину. Фактически, это прямая угроза принуждения к миру. Так как вероятность отказа от войны стремится к нулю, весьма вероятно нас ждет фаза активных маневренных боевых действий», – считает военный эксперт Борис Рожин.

Политолог Алексей Мухин выразил убеждение, что «признание ЛДНР имеет смысл, если они сразу же вступят в ОДКБ».