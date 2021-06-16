Путин признал либеральных оппозиционеров открытыми агентами США

16.06.2021, Женева, Константин Серпилин

Россия будет относиться к поддерживаемым США оппозиционерам и организациям как к противникам, деятельность которых направлена на реализацию политики Вашингтона и сдерживанию РФ.

Об этом на пресс-конференции по результатам российско-американских переговоров в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается таких, как он (блогер-либерал Алексей Навальный – ред.), и вообще системной оппозиции, хотел бы сказать следующее. Если вы сочтёте возможным объективно донести это до ваших зрителей и слушателей, я буду за это вам очень благодарен», – сказал Путин, обращаясь к задавшему вопрос американскому журналисту.

Он напомнил, что ещё в 2017 году Конгресс США объявил Россию своим врагом и противником.

«В американское законодательство внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране, это есть в вашем законе… Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия – враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, не те, которые укрепляют РФ, а те, которые её сдерживают. А это – цель США, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении. Как мы должны к этому относиться? Понятно, что с настороженностью. Но действовать будем исключительно в рамках российского закона», – резюмировал президент.

Он напомнил, что Навальный сам приложил максимум усилий, чтобы очутиться за решёткой.

«Человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно игнорируя это требование закона, он выехал за границу на лечение, от него не требовали органы власти регистрации. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло, он не явился, проигнорировал это требование закона. Его объявили в розыск, зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, что он хотел. О чём тут говорить?» – заявил Владимир Путин.