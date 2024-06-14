Путин признался, что готов был вывести войска из Херсонской и Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин впервые решил предать гласности эпизод, имевший место в самом начале СВО. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководством МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей. свое посредничество в мирном урегулировании конфликта предложили многие западные политики. Один из них находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года. Мы его посреднические усилия приняли, тем более что он в ходе беседы заверил, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных политиков в США», – рассказал президент.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он пояснил, что российские военные изначально занимали Запорожскую и Херсонскую области, чтобы обойти укрепления ВСУ и освободить Мариуполь. Западный посредник поинтересовался, готова ли Россия вывести войска.

«На это ответил, что не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями, однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут – юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение», – сказал Путин.

Он особо отметил, что окончательно решение принималось бы с жителями Херсонской и Запорожской областей, «что и было сделано». Партнер по переговорам направился в Киев, «но там его услуги не приняли, а напротив, обвинили его в пророссийских позициях».