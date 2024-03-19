Путин призвал ФСБ наказать неовласовцев – «без срока давности, где бы ни находились»

Спецслужбы России должны наказать изменников Родины, оказавшихся сегодня на стороне противника – киевского режима.

Об этом заявил президент Владимир Путин на коллеги ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наёмников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, – все эти попытки провалились.

Хочу в этой связи вот на что обратить ваше внимание. Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поимённо. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим.

Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населённым пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнём, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию.

А что касается этих предателей, то хозяева их сегодняшние вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой. Ну, поделом», – сказал Путин.