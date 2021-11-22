Путин призвал к внутрибелорусскому диалогу. В Минске не услышали

Сегодня Путин опять звонил Лукашенко. В этом году два президента и без того общаются очень часто, но в последнее время динамика просто беспрецедентная. Телефонные переговоры между ними проходят чуть ли не каждый день.

Разумеется, основная тема переговоров – миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Учитывая то, что, помимо Лукашенко, российский президент обсуждал этот кризис с Меркель и Макроном, после чего Меркель сделала два звонка Лукашенко и кризис пошел на спад, лично я не сомневаюсь, что основная заслуга в деэскалации кризиса принадлежит ему.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Впрочем, об этом я писал позавчера. Вчера в российско-белорусских отношениях появилось новое обстоятельство. На заседании коллегии МИД Путин призвал Лукашенко к диалогу с белорусской оппозицией. Пожалуй, впервые после выборов 2020 года. До сих пор Кремль ограничивался признанием легитимности Лукашенко и словами о невмешательстве во внутренние дела. Что интересно, энтузиазма слова российского президента не вызвали ни у одной из сторон белорусского противостояния.

Из провластных политиков слова Путина первым прокомментировал глава белорусской ЛДП Олег Гайдукевич. Заявив, что диалог между властью и оппозицией есть и будет, он, однако, призвал не путать оппозицию с пятой колонной и предателями.

«Никогда никакого диалога, разговоров с предателями, людьми, которые продали свою Родину за 3 цента, не было и не будет», — сказал лидер партии.

О каком диалоге с какой оппозицией идет речь, Гайдукевич не уточнил. Видимо, имея в виду себя. Еще одно интересное предположение сделал белорусский телепропагандист Игорь Тур. По его мнению, заявление российского лидера играет на руку Юрию Воскресенскому и его «Круглому столу демократических сил».

К Гайдукевичу я отношусь с уважением, а, что касается Воскресенского – то его «Круглый стол» является частным учреждением (в белорусском праве – низший ранг в иерархии некоммерческих организаций, такое юридическое лицо за пару дней за копейки может зарегистрировать на себя любой гражданин) и чисто имитационной структурой. К оппозиции и демократическим силам это учреждение имеет не большее отношение, чем круглый стол из мебельного магазина.

Общее между Гайдукевичем и Воскресенским – то, что они оба находятся на стороне Лукашенко и их диалог с ним никакого влияния на урегулирование политического кризиса иметь не может в принципе. В этом мы уже успели убедиться на примере «диалоговых площадок», которые по разнарядке сверху в формате провластного междусобойчика проводили в прошлом году.

Реакция самой власти и провластных СМИ на заявление Путина вообще практически отсутствует. Разве что официальное информационное агентство БелТА процитировало слова Гайдукевича, не процитировав при этом самого Путина. Не сказано о заявлении российского президента в итоговых новостных выпусках белорусских телеканалов и на сайтах государственных газет.

Что касается оппозиции – то и она не рада призыву к диалогу. Основные ее лидеры выступили с похожими заявлениями о том, что никакого диалога не будет, пока в Белоруссии есть политзаключенные. Учитывая расклад сил, это заведомо неприемлемое для власти условие, фактически означающее для нее признание поражения еще до начала переговоров. Некоторые еще добавляют, что говорить готовы только об условиях транзита власти.

Выглядит все это бредово. Находясь в эмиграции и практически не имея собственных инструментов для влияния на ситуацию в Белоруссии (последний пример – распиаренная «всеобщая забастовка», которую в самой республике никто не заметил), они пытаются говорить с властью с позиции силы настолько, что готовы обсуждать только условия его капитуляции.

На самом деле никакие переговоры им не нужны. Самые циничные из белорусской политэмиграции уже давно заняты исключительно самопиаром и распилом бюджетов, а самые наивные до сих пор продолжают ждать, что европейские и американские покровители дожмут Лукашенко и преподнесут им власть в Белоруссии на тарелочке. Просто потому, что других шансов получить эту власть – у них нет. Да и такой сценарий – из области малонаучной фантастики. На Западе это уже давно осознали. Реальные переговоры им не нужны, переговоров они боятся.

Но, вместе с тем, разрешение внутриполитического кризиса Белоруссии нужно не меньше, чем разрешение кризиса миграционного. Путин правильно оценил положение вещей – ситуация внутри страны успокоилась, но проблемы есть. Главная из этих проблем – раскол общества, который не ликвидирован, и который белорусская власть, опираясь почти исключительно на силу и страх, продолжает только усугублять.

Проблема это и для самой России. Проблема традиционная. До сих пор она на постсоветском пространстве всегда делала ставку только на действующую власть, практически игнорируя контрэлиты и гражданское общество. Запад, в свою очередь, мог быть на ножах с властью, но всегда имел широкие контакты в самых разнообразных политических и общественных кругах.

В результате, как это было на Украине, Запад переигрывал, а Россия лишалась опоры. В Белоруссии в прошлом году могло произойти то же самое, поэтому Путин был вынужден поддержать Лукашенко. Сейчас в Белоруссии есть две радикальные силы – власть и прозападная оппозиция. Умеренные пророссийские политики находятся между молотом и наковальней и очень ограничены в своих возможностях.

Теперь на очереди – конституционная реформа и возможный транзит власти. До начала кампании остались считанные дни – ожидается, что проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение в начале декабря.

С большой вероятностью в 2022 году Лукашенко пересядет в кресло главы Всебелорусского народного собрания, а в Белоруссии будет новый президент. Простым переходный период не будет. Отсюда и разговоры про диалог с оппозицией. Внутреннее напряжение в республике надо снижать. На одних штыках и в спокойное время долго сидеть неудобно, а в переходный период – критически опасно.

В ситуации, когда стороны не хотят идти ни на какие уступки, без внешнего посредника никакой диалог не возможен. А, поскольку Запад не признает Лукашенко и не скрывает задачи сделать из Белоруссии «бастион против российского неоимпериализма», поставив во главе республики уже заготовленных марионеток, доверять ему такое урегулирование нельзя. В свою очередь, Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия оставалась стабильной, дружественной и предсказуемой страной.

Миграционный кризис при активной поддержке Путина был, если не урегулирован, то уже не представляет такой опасности. Подключится ли он к урегулированию другого кризиса? Скоро увидим. По крайней мере, после его слов ситуация уже пришла в движение – появилась информация об отмене запланированного на понедельник саммита по ситуации в Белоруссии, который должен был пройти в Вене.