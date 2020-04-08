Путин призвал россиян потерпеть еще 2-3 недели карантина

08.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Ближайшие две-три недели станут определяющими в развитии эпидемии коронавируса в России, заявил президент Владимир Путин сегодня на совещании в Москве.

«Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», – сказал глава государства.

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«Хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать», – добавил Путин.

«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», – заверил он.

Президент пообещал не допустить катастрофического сценария, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы», – сказал Путин.