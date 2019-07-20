20.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, США, Украина
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Путин призвал США прекращать полёты над Чёрным морем

США следовало бы прекратить практику полётов своей военной авиации над акваториями Чёрного и Балтийского морей вблизи границ России.

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще-то это не очень хорошо. Посмотрите, где находится Балтийское море или Чёрное море и где находятся Соединённые Штаты. Не мы прилетели к американским границам, а американские самолёты прилетели к нашим границам. Лучше бы, конечно, такие практики прекратить», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что США были хорошо осведомлены о провокации Петра Порошенко в Керченском проливе с катерами ВМС Украины.

«Конечно», – ответил Путин в ответ на замечание журналиста о том, что «за Порошенко стояла тень Соединённых Штатов, они знали, что он делает, и поддерживали его».

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