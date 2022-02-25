Путин призвал ВСУ сложить оружие, а бандеровцам вернул кличку от красноармейцев

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Новости Украины

Со сложившими оружие солдатами ВСУ гораздо проще договориться о будущем Украины, чем с киевскими властями.

Об этом в ходе заседания Совета Безопасности заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент по-старинке назвал бандеровцев бЕндеровцами – так украинских коллаборационистов называли уничтожавшие их советские солдаты в годы Великой отечественной.

«Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – призвал президент России.

При этом, по его словам, основные боестолкновения сейчас идут именно с украинскими нацистскими формированиями, а не с ВСУ.

«Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняя свой воинский долг, успешно выполняя задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества», – добавил Владимир Путин.