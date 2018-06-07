07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин: Проезд по Крымскому мосту останется бесплатным

Проезд по Крымскому мосту не будет платным. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе «Прямой линии».

«Нет, не будет. В соответствии с действующим законом платные дороги там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы Крымскому мосту для автомобильного транспорта не существует. Поэтому проезд будет бесплатным», – сказал Путин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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В ходе «Прямой линии» было включение с Крымского моста, и водитель-крымчанин высказал пожелание, чтобы все дороги в России были бы такого же качества, как этот объект.