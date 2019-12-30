30.12.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, Политика, Россия, Украина
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Путин проигнорировал Зеленского и Зурабишвили в своем поздравлении

Президент России Владимир Путин направил мировым лидерам поздравления с Новым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В поздравительной телеграмме российский лидер особо отметил высокий уровень ответственности России и США за глобальную безопасность и стабильность. А также подтвердил приглашение Дональда Трампа на празднования по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая будущего года.

Глава России также поздравил лидеров Европы и Азии, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II и премьер-министр Борис Джонсон.

Однако в этот список не попали президент Украины Владимир Зеленский и лидер Грузии Саломе Зурабишвили.

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