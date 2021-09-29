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29.09.2021 18:12 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Турция
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Путин прорекламировал Эрдогану вакцину «Спутник»

Президент РФ Владимир Путин прервал сегодня свою самоизоляцию, на которой он находился две недели,...

Президент РФ Владимир Путин прервал сегодня свою самоизоляцию, на которой он находился две недели, чтобы встретиться в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Перед началом переговоров лидеры заявили журналистам, что отношения двух стран развиваются позитивно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По окончании беседы Путин и Эродоган обменялись мнениями о коронавирусе. Российский лидер пояснил коллеге, почему был вынужден самоизолироваться.

«У меня реальный эксперимент практически получился. Сам на себе провел. 55 человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. А у меня титры высокие, меня пронесло», – рассказал Путин.

Президенты рассказали друг другу, сколько у каждого антител.

«У меня высокие, с инфицированным человеком целый день провел вместе и не заболел. Так что будете ревакцинироваться, во-первых, своевременно, во-вторых, лучше «Спутником», – предложил Путин.

Эрдоган сообщил, что он уже ревакцинировался «Пфайзер-Бионтеком».

«Тогда в следующий раз «Спутником», – сказал Путин.

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