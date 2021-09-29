Путин прорекламировал Эрдогану вакцину «Спутник»

29.09.2021 18:12 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин прервал сегодня свою самоизоляцию, на которой он находился две недели, чтобы встретиться в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Перед началом переговоров лидеры заявили журналистам, что отношения двух стран развиваются позитивно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По окончании беседы Путин и Эродоган обменялись мнениями о коронавирусе. Российский лидер пояснил коллеге, почему был вынужден самоизолироваться.

«У меня реальный эксперимент практически получился. Сам на себе провел. 55 человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. А у меня титры высокие, меня пронесло», – рассказал Путин.

Президенты рассказали друг другу, сколько у каждого антител.

«У меня высокие, с инфицированным человеком целый день провел вместе и не заболел. Так что будете ревакцинироваться, во-первых, своевременно, во-вторых, лучше «Спутником», – предложил Путин.

Эрдоган сообщил, что он уже ревакцинировался «Пфайзер-Бионтеком».

«Тогда в следующий раз «Спутником», – сказал Путин.