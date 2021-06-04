Путин прошёлся по двойным стандартам Запада – Курц поплыл

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Запад вновь применяет двойные стандарты, оценивая захват Капитолия в США и ситуацию после президентских выборов в Белоруссии.

Об этом выступая сегодня на Петербургском экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В той же Белоруссии много проблем внутренних. Мы хотим занимать нейтральную на самом деле позицию. Это все дело белорусского народа. Но там это все оценивается в одном свете и ключе, а в Штатах то же самое, но в другом. Двойные стандарты. От этого надо избавиться. Говорят, в России правоохранители слишком жестко ведут себя в процессе каких-то акций уличных. А то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают, гибнут люди на улицах, водометы применяют, слезоточивый газ – это нормально? Один мой коллега мне ответил: мы же демократическая страна. Резиновая пуля выбивает глаз. Пострадавшему надо сказать: ничего, это же демократическая резиновая пуля, потерпите», – сказал Путин.

С ним не согласился Себастьян Курц.

«Я вижу много различий. Нельзя это сравнивать. У нас были с Беларусью очень хорошие контакты, но мне кажется, выборы были несправедливыми. Особенно нас возмутила эта вынужденная посадка самолета и арест двух журналистов. Никто не заинтересован в дестабилизации но нужно обеспечить демократизацию. Поэтому мы считаем необходимыми санкции. Ситуацию в Капитолии нельзя сравнить с тем, что происходило с Белоруссией. Конечно, это удар по американской демократии, но нужно было обеспечить безопасность, стабильность», – сказал Курц.

Модератор поинтересовался, почему канцлер называет задержанного в Минске Романа Протасевича журналистом, ведь тот воевал в неонацистском украинском батальоне «Азов» на Донбассе.

«Террорист? Он блогер и журналист. Даже если его мнение кому-то не нравится, он должен иметь право его высказать. Посадили самолет, арест людей. Из них выбивают какие-то вынужденные признания. Это нельзя считать нормальным. Если смотреть на вещи объективно. Он не должен переходить красную черту. Иначе мы реагируем санкциями», – сказал Курц.

Путин решил вступиться за коллегу.

«Вы нас затюкали этими вопросами: и меня, и канцлера. Какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, чего хочет. Борется с режимом Лукашенко», – сказал российский президент.

Комментировать ситуацию с экстренной посадкой ирландского самолета в Минске он отказался.

«Если по-честному, я этого не знаю. Я видел заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверное, Россия принимала участие. Могу сказать: НАТО в опасности, если руководство делает такие заявления. Это значит, что люди не понимают, как такие процессы могут происходить. Я даже не хочу вникать в это дело. Это нас не касается совершенно. Не хочу давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина, как обычно, находится посередине. Лучше не вмешиваться и дать возможность людям самим не спеша разобраться. Кто бы ни говорил, что какой-то режим там чего-то подавляет, все равно изменения в любом обществе будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества», – заключил президент РФ.

Политолог Сергей Марков считает, что канцлер Курц в этом диалоге потерпел полное фиаско.

«Он защищал Романа Протасевича, называя его журналистом. А в ответ на вопрос модератора, знает ли тот, что Протасевич не журналист, а воевал в составе неонацистского полка «Азов» под знаком свастики, Курц “поплыл”, показывая, что он просто этого не знает. Это результат чудовищной цензуры по поводу неонацистов в Украине, которая почти тотальная в европейской прессе. Это делает европейских лидеров профессионально не компетентными для принятия решений по вопросам, связанным с Украиной. Некоторые очень важные факты они просто не знают. И виноваты в этом европейские СМИ, которые перестали писать правду по многим вопросам», – написал Марков своем телеграм-канале.