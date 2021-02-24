Путин просит ФСБ заняться «засланными казачками» перед выборами в Госдуму

24.02.2021, Москва, Михаил Рябов

Недруги России будут использовать намеченные на сентябрь выборы в Госдуму, чтобы при помощи своих агентов, получающих финансирование из-за рубежа, дестабилизировать ситуацию в РФ.

Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В этом году предстоят выборы в Государственную Думу. Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций.

Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, чётко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего общества политической конкуренцией, конкуренцией между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, тех, про кого в народе говорят, кто из-за бугра платит за эту деятельность, но платит в своих интересах, а не в наших», – сказал Путин.

По его данным, в 2020 году контрразведкой ФСБ пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб в России.