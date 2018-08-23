«Путин просто выключит в один момент»: посол Украины в США в прямом эфире распереживался из-за «Северного потока»

23.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина должна идти в отказ на любые компромиссы, предложенные Германией и Россией относительно будущего ее газотранспортной системы и строительства «Северного потока-2». Об этом в эфире 5 канала заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украину могут обмануть, предложив сохранить какую-то часть объема от транзита российского газа в Европу, а потом закрутив вентиль.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«Они предлагают какие-то компромиссы. «Что-то будет через вас, что-то через «Поток». Я думаю, еще будет такой разговор. Но я думаю, что нам нужно держать четкую позицию – четко против. Парламент наш проголосовал, президент заявил, правительство должно выполнять это все. Четко против. Там, как будет в будущем, будем смотреть.

Но сейчас наша ключевая задача не подыгрывать этому всему, компромиссам так называемым. Я не верю в эти компромиссы, потому что, даже если что-то останется по нашей трубе, что даст возможность функционировать газотранспортной системе, то Путин просто выключит в один момент это и все. То есть, в эти игры нельзя играть, нужно держаться линии, которая есть у нас сейчас», – заявил Чалый.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае завершения постройки «Северного потока-2» Россия перестанет поставлять газ через украинский маршрут.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов добавил, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен, несмотря на санкции США. А бывший вице-премьер-министр Крыма, депутат Верховной Рады прошлых созывов Андрей Сенченко заявил, что убытки, нанесенные потерей Крыма, можно будет компенсировать через экспроприацию у РФ доли в первой ветке газопровода «Северный поток».