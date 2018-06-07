Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Преследования журналистов, Россия, СМИ, Украина

Путин против обмена журналиста Вышинского на террориста Сенцова


Россия не готова обсуждать тему обмена задержанного в Киеве главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, которого на Украине называют режиссером и который был осужден в 2014 году за подготовку теракта в Крыму.

Об этом сегодня в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Нашего журналиста Вышинского арестовали и задержали на Украине за прямую профессиональную деятельность, за осуществление журналистской функции. Это абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика сегодняшних украинских правителей должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и у международных правозащитных организаций.

Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он задержан в Крыму за подготовку теракта, взрыва, в результате которого могли пострадать люди. Это совершенно разные вещи, несопоставимые. Мы пока об этом не думали», – сказал Путин.

Президент дал понять, что Россия намерена добиваться освобождения Вышинского через международные организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, мы добьёмся освобождения российского журналиста, в том числе, под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят», – сказал Путин.

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