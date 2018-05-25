25.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин: против «Северного потока-2» борются США и Украина

Российские трубопроводные системы, связанные с основными потребителями в Европе, не имеют конкурентов в плане цены на голубое топливо, поэтому газопровод «Северный поток-2» станет общеевропейским проектом.

Об этом сегодня на Петербургском экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы знаем, что с ним идет борьба, продиктованная, прежде всего соображениями конкуренции. Наши американские партнеры хотят в Европу поставлять сжиженный газ. Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера. В частности, транзит через Украину. Я хочу повторить, что мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к переговорам с нашими украинскими партнерами», – сказал Путин.

Он полагает, что Европа будет покупать российский газ, если хочет оставаться конкурентоспособной.

«Добыча и доставка на такие расстояния при таких объемах позволят нам как минимум на 30% снизить цены на газ по сравнению со сжиженным газом, который может быть поставлен из США. В Европе настроили терминалов по приемке СПГ, а загружены они всего на 25%», – сказал Путин.