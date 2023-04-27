Путин провёл атомную реанимацию предвыборной кампании Эрдогана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Церемония по случаю завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую» состоялась сегодня в Турции. Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом». Одновременно строятся 4 блока, 4800 мегаватт мощности.

Количество персонала превышает 30 000 человек, 5 тыс из которых прошли обучение в России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимали участие в церемонии в формате видеоконференции. Перед началом они провели длительный телефонный разговор, хотя ходили слухи, что Эрдоган накануне перенес инфаркт.

Путин подчеркнул, что Турция теперь войдёт в клуб стран, производящих атомную электроэнергию. «Аккую» – самая крупная станция в настоящий момент.

«На этой станции многоступенчатая система безопасности, потребности Турции будут покрываться на 10% от производства атомной энергии. Этот проект будет полезен для природы, не будет выхлопных газов», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия теперь будет поставлять меньше газа в Турцию, так как атомная энергия самая дешевая.

«Если не было бы такого президента, как Эрдоган, сложно было бы говорить об успехах. Создание с нуля новой передовой высокотехнологичной отрасли – это еще один убедительный пример того, как много вы, господин Эрдоган, делаете для своей страны. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению. Мы поддерживаем Эрдогана, работаем в направлении развития сотрудничества», – сказал Путин.

Он коснулся и других аспектов сотрудничества двух стран. В 2022 году торговый оборот России и Турции превысил 62 миллиарда долларов, и он будет увеличиваться.

В ответном слове Эрдоган от своего имени и от лица народа Турции поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС. «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением Турции. Также Эрдоган выразил благодарность России за отправку в Турцию аэромобильного госпиталя для оказания помощи пострадавшим при землетрясениях. Он заявил, что надеется встретиться с Путиным «лицом к лицу».

«Есть в этом событии предвыборный контекст. Президент Путин своим участием явно добавит популярности Президенту Эрдогану», – написал в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

«Турция становится для России ключевым экономическим хабом, через который будут реализовываться не только проекты в области параллельного импорта и природного газа, но и экспорта электроэнергии. Причём в последнем случае речь идёт о продаже продукции высокого передела, которой является производимое на атомной электростанции электричество», – считает профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.