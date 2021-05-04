Путин провёл разведку манёвром весной, чтобы сокрушить Украину осенью – беглый либерал

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Россия не собиралась нападать на Украину весной 2021 года, но сделает это ближе к концу лета или в начале осени.

Об этом в беседе на телеканале «Украина 24» заявил беглый экс-советник президента РФ, яростный критик Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Путин не собирался по-настоящему нападать на Украину сейчас, весной. Если он собирается совершить крупномасштабное наступление, он сделает это в другое время. То, что мы видели – или блеф, или шантаж. Проверка, тестирование и Украины, и Европы, и всего Запада, проверка – что может произойти. Он получил достаточно информации о том, какая может быть реакция со стороны не столько Украины, но и стран Запада.

И это очень ценная информация, которую он будет учитывать в дальнейшем. Вероятность такого наступления на гораздо более высоком уровне может быть в конце лета, начале осени, особенно в сентябре этого года, когда будут проходить совместные российско-белорусские учения «Запад 2021», – сказал Андрей Илларионов.

США при этом не оказывают Украине необходимую поддержку.

«В 2019 году США представили 415 млн долларов, а в этом году нынешняя администрация пообещала только 125 млн долларов. Причем предыдущая администрация заложила в бюджет, и Конгресс США утвердил это, 275 млн долларов. Но нынешняя администрация сократила бюджет военной помощи Украине до 125 млн долларов.

Сокращение в 3,5 раза в условиях серьезного кризиса в отношениях между Россией и Украиной. То есть, если бы нынешняя администрация США действительно хотела бы защитить Украину, если бы нынешняя администрация США действительно хотела бы продемонстрировать свою твердую, жесткую позицию в поддержке Украины, то она увеличила бы военную помощь.

Почему бы США не увеличить ее хотя бы до миллиарда долларов в год? Почему бы не проводить учения на территории Украины, особенно в период июля-сентября 2021 года? Почему бы не проводить учения в районе Новой Каховки, в районе русла Северо-крымского канала? Почему бы не разместить там американские войска на ротационной основе? Почему бы не назначить американского посла или хотя бы не выбрать кандидатуру? Она так и не выбрана. Почему бы не назначить специального посланника для работы с Украиной», – риторически разнёс администрацию Байдена Андрей Илларионов.