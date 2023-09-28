Путин публично поддержал Кадырова на фоне скандала и слухов

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Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Встреча привлекла внимание, поскольку прошла на фоне слухов о «смертельной болезни» Кадырова и скандала с избиением его сыном украинского агента , публично сжегшего Коран Никиту Журавеля.

Но ни одна из них естественно не была затронута на встрече в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент хотел обсудить ситуацию в Чечне, которую он оценил как положительную. Но Кадыров захотел «похвастаться» участием чеченцев в СВО.

«Ваш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки «Абрамсы» не страшны нам. Я считаю, что мы им делали «рекламу», – сказал Кадыров.

Путин ответил, что боевые командиры хорошо отзываются о чеченских бойцах.

«Если ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве», – поклялся Кадыров.

По окончании встречи журналисты кремлевского пула не стали спрашивать главу Чечни об инциденте с сыном, но поинтересовались его самочувствием. В ответ Кадыров продемонстрировал бицепс.

Сегодня же виновник скандала 15-летний Адам Кадыров выложил пост в американской соцсети.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться…», – написал Кадыров-младший под своей фотографией в черных очках.

«Публике показали, что Кадыров жив и Президент одобряет его работу. “На этом – всё”. Тем самым, всем дискутанатам в публичном поле отправлен мягкий, но понятный и однозначный сигнал: с Кадыровым всё в порядке, и шум нужно прекратить. В то же самое время наблюдатели сделают вывод – и тут уж к бабке не ходи – раз тяжёлая артиллерия понадобилась, значит, ситуация того требовала», – прокомментировал встречу в своем тг-канале социолог Роман Романов.

Редактор ФедералПресс Андрей Гусий считает, что Владимир Путин всегда встречается с Рамзаном Кадыровым, когда глава Чечни переступает границы.

«Вывод из этой встречи предельно понятен: всё должно остаться так, как есть, не раскачивайте лодку, и без вас уже подташнивает, вот ваш Кадыров», – пишет либеральный журналист из Санкт-Петербурга Андрей Окунь.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак считает, что встреча в Кремле продемонстрировала безнаказанность Кадырова.

«Через трое суток после видео с избиением беззащитного человека – это такая претензия занять место главного по беспределу вместо Пригожина. Позиция эта очень нужна перед выборами. Посмотрев на Кадырова (а до предательства – на Пригожина), люди как бы должны понять, что есть только один вменяемый претендент на должность – Путин. Для этого была нужна кувалда, а теперь вот такое видео. Любой акт беспредела в глазах народа, как ни странно, сакрален, потому что в нём чувствуется настоящая власть, увы», – написала она.

Журналист Максим Шевченко спустя несколько дней решил разобрать ролик с избиением, с которого начался скандал.

«Не знаю, что было за кадром, но опубликованное Рамзаном Кадыровым видео очень похоже на изощренный троллинг толпы либералов и исламофобов, которые, собственно, на этот троллинг всей толпой и повелись. Любому мужчине, который хоть раз в жизни дрался или занимался разными видами единоборств, очевидно, что это постановка. При всей эффектности явно смонтированного видео, на «пытки и избиения» оно явно не тянет. Вопрос «Зачем Кадыров это опубликовал?» остается открытым. Моя версия неизменна – чтобы показать двуличие и истерическую лживость всей либерально-исламофобской общественности», – пишет Шевченко.

Священник Павел Островский уверен, что если Адам Кадыров анонимно спросит у какого-либо специалиста по исламу, как оценивается с точки зрения религии пророка его поступок, то ответ будет для него отрицательный.

«Мы же понимаем, что обсуждаем Адама Кадырова только по той причине, что он сын Рамзана Кадырова. В ином другом случае уже давно была совершенно иная реакция со стороны власти и общественников. Но так как они боятся руководителя Чечни, то забыли про свою честь и достоинство, делая вид, что ничего не произошло, и что не было нарушения закона. Если бы Адам Кадыров не был бы сыном Рамзана, он бы в принципе не оказался в том месте, где избивал беззащитного человека, просто, по той причине, что попасть туда постороннему человеку можно только нарушив закон», – написал Островский.