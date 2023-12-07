Путин: Пусть теперь кто-то скажет, что «Россия – это бензоколонка»

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Несмотря на санкции, рост ВВП России сегодня опережает все страны Европы.

Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовёт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При этом в структуре экономического роста России всё большую долю занимают так называемые базовые – не сырьевые отрасли. Это обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось больше половины – 54% роста экономики. Еще 44% роста – это так называемые обеспечивающие отрасли. Торговля, общественное питание, другие услуги. И только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Ну, вот теперь пускай кто-то скажет, что «Россия – это бензоколонка», как еще совсем недавно пытались об этом говорить», – заметил Путин.

Он также подчеркнул, что уход западных фирм с российского рынка не стал болезненным.

«Российский бизнес проявил себя в высшей мере ответственно. Не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки… Активно занимает ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний. Они что, думали, что всё рухнет что ли? Ничего подобного не произошло! У них всё перехватили – и пошли вперёд», – сказал Путин.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель минувшим летом заявлял, что российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками настоящих геополитических игроков, страна скорее представляет из себя «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба».

«Страной-бензоколонкой» Россию впервые назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной».