«Путин, Путин, Путин, Путин. И публика вся заржала»

10.04.2019, Москва, Валентин Филиппов

Бывший «хозяин Донбасса» Ринат Ахметов агитирует за Петра Порошенко. Миф о «донецких бандитах» оказался сильно преувеличен – «по понятиям 90-х» предпочитают работать как раз «винницкие» и «днепропетровские». Фальсификации во втором туре выборов возрастут. Никакие договорённости на Украине не действуют.

О том, что Донбасс никогда не вернётся на Украину. Что нет, и не будет той Украины, которую мы все помним. И что московским аналитикам нужно прекратить питать народ юго-востока победными реляциями, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову говорил ведущий историк и идеолог русского Донбасса Владимир Корнилов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Валентин Филиппов: Владимир, здравствуйте. Давно мы вас не видели по скайпу. Всё по телевизору у Соловьёва.

Владимир Корнилов: Здравствуйте, Валентин. А я не только у Соловьёва. Вы что? Только Соловьёва смотрите?

Валентин Филиппов: Дело в том, что у нас тут на югах всё, что показывают по центральным каналам, называется «у Соловьёва». Даже если оно у Норкина. А у Норкина вы не бываете. Кстати, выздоровления ему.

Владимир, об Украине! Сейчас всё время об Украине. Как всегда на Украине пошла волна на выборах, что выбираем мы всё равно между «цивилизованной Европой» и «отсталой Москвой». Поэтому один кандидат представляет путь в Европу, а второй – это агент Путина.

Владимир Корнилов: Вообще, если верить Порошенко перед первым туром, то он воевал против тридцати с лишним агентов Путина. Он прямо сказал, что есть он, Европа, цивилизационный выбор в НАТО, и есть тридцать агентов Путина. И я удивляюсь, почему они второй тур назначили. Получается, Путин победил с результатом восемьдесят с лишним процентов.

Валентин Филиппов: Владимир, они просто точно знают, что Путин не приедет на инаугурацию.

Владимир Корнилов: Да, ничего, он и в Москве может провести. Не обязательно российские императоры ездили в Финляндию или в Польшу, чтоб там сеймы открывать.

Валентин Филиппов: Но у меня вот вопрос. Порошенко сюда, Коломойский туда. А не кажется ли вам, что Коломойский сделал гораздо больше для борьбы с Россией и с Русским миром, и с пророссийским восстанием под названием Русская Весна, чем тот же Порошенко? И, если бы не Коломойский и его ресурсы, и его оперативность, то ополчение могло остановиться где-то в ГДР.

Владимир Корнилов: Конечно, нельзя недооценивать роль Коломойского, но нельзя и преувеличивать роль Коломойского. Он сделал очень много, он вооружил батальоны мародёров и убийц, которые потом грабили и насиловали в Донбассе. Он подавил бунты в своём Днепропетровске, в прилегающих регионах. Было и такое.

Но то, что делал Порошенко последние пять лет, тоже нельзя забывать. Если они начнут мериться трупами, количеством пролитой крови, то, в общем, вполне паритетно будет.

Если я скажу, что Коломойский сделал больше, чем Порошенко, для того, чтобы пролить кровушки собственного народа и рядом находящегося народа Донбасса, то тогда это будет преуменьшением заслуг Порошенко.

В принципе, вполне сопоставимо.

Валентин Филиппов: То есть, они где-то на равных.

Владимир Корнилов: В этом плане – да. При этом надо учесть одну вещь. Нам говорят: Зеленский – это Коломойский. В общем, секретом Полишинеля являлось, кто двигал Зеленского. Коломойский до определённого момента этого и не скрывал.

Другое дело, что он расценивал Зеленского, как технического кандидата. Думая, что Тимошенко займёт первое место, Зеленский второе, и можно будет сливать этого «слугу народа». Но всё обернулось иным способом. Всё обернулось триумфом Зеленского.

А насчёт Коломойского, что хотел бы я сказать. Заметьте, он ведь все майданы выиграл. Майдан 2004 года. Майдан 2014 года. И там, и там он был весомым спонсором. И вроде, после майданов обоих он входил во власть косвенно или прямо, он дерибанил, был допущен к ресурсам, его империя росла, но удерживался он там несколько месяцев. Год – от силы. Потому что его характер, его методы работы, если это можно назвать работой, они не устраивают никого, в конечном итоге. Потому что его логика, это – забрать всё.

Валентин Филиппов: А у Порошенко не такая логика?

Владимир Корнилов: В 2015 году Коломойский в интервью заявил, что: – «всё, закончилось на Украине время олигархов. Пришло время одного олигарха». Но он имел в виду себя.

Валентин Филиппов: А Порошенко – себя.

Владимир Корнилов: Оказалось, что не того олигарха он имел в виду. Но Порошенко, всё-таки, с кем-то делится. Смотрите, кто возглавлял его администрацию. Олигарх Ложкин. Ну, миллионер, входящий во власть. Кто был замглавой администрации. Олигарх Косюк. «Мироновский продукт». Потом пришёл олигарх Свинарчук.

Валентин Филиппов: А он по фамилии его подбирал?

Владимир Корнилов: Это давний кошелёк Порошенко. При этом владелец массы заводов, газет, пароходов. Чем не олигарх? Главным спонсором Порошенко на первом этапе был тогда ещё российский олигарх Григоришин. И, в общем, он неплохо себя чувствует при Порошенко. Вот когорта «своих» олигархов у Порошенко есть, которых он подкармливает, действуя по принципу: врагам закон, друзьям всё.

А вот у Коломойского таких нет. В этом они отличаются. Коломойский считает, что должно быть всё его.

Почему сейчас Ахметов и его команда, которая, вроде поддерживали, вроде пророссийского Вилкула, вдруг кинулись призывать голосовать против всех, вообще, не ходить на выборы?

Валентин Филиппов: А почему? Это же в пользу Порошенко? Правильно?

Владимир Корнилов: Конечно! Они работают сейчас на понижение явки на Юго-Востоке, в первую очередь.

Валентин Филиппов: Они боятся, что Коломойский доберётся до них?

Владимир Корнилов: Коломойский – это ночной кошмар.

Валентин Филиппов: Может они все заслужили этот кошмар?

Владимир Корнилов: Но, вы понимаете, и Коломойский заслужил. То, какими методами действовал Коломойский, я думаю, ни одного ныне действующего олигарха на Украине не найдёте.

В чём беда всех этих бизнесменов типа Коломойского, Тимошенко, Порошенко? Они создавали свой бизнес, как и все, в лихие девяностые. Не признавали и не понимали, что есть Мир, где можно действовать более цивилизованно. Прошли через море трупов. Убийств, взрывов, расстрелов. Но, в конце девяностых – начале нулевых, они выпали все из бизнеса приближённого к власти, и оказались до 2005 года в оппозиции. Были отодвинуты от корыта.

А за эти пять лет прошли очень серьёзные трансформации. Ахметовы, Клюевы, Пинчуки надели галстуки, костюмы от Бриони, наняли западных консультантов.

Я помню, когда Ахметов первую западную аудиторскую компанию нанял, его коллеги-олигархи ржали над этим. И вот, когда в 2005 году все эти коломойские вернулись к власти, к корыту, они не заметили этого периода трансформации и цивилизации. И продолжили действовать так же.

Я помню, донецкие олигархи были в шоке от методов, которыми стали действовать вот эти. Снова дорвавшиеся до власти Порошенко, Коломойский и компания. И с тех пор эта разница чувствуется.

Вы же видите, что Коломойский творит со своими конкурентами. Гора трупов уже в двухтысячных. Не то, что в Донецке, когда всё в девяностые утрамбовалось. В этом смысле есть определённая разница между теми и этими олигархами.

Валентин Филиппов: Я это вживую на более низком уровне видел, когда у нас Гурвиц в 2006 году вернулся. А уходил он в 1998. Такое впечатление, что он законсервированный вернулся.

Владимир Корнилов: А все они так. Когда донецкий бизнес и те, кто были при Кучме, в самом деле, перешли на международные рынки, на биржи вышли западные, наняли массу западных специалистов, упорядочили и вывели из тени значительную часть бизнеса, эти до сих пор не поняли, что так можно работать.

Так что в этом смысле, конечно, Коломойский открыто выступает за передел бизнеса, и за отъём предприятий, в частности у Ахметова. И понятно, почему Ахметов и его команда готова положить свои ресурсы, чуть не сказал – жизни, ресурсы….. Жизни – ещё нет….

Валентин Филиппов: Ну, вот, в том и беда. Не готовы они жизни положить.

Другого характера вопрос. Чисто теоритически. Люди на Украине живут в прессованном информационном пространстве. Вот агенты Кремля, вот не агенты Кремля. Им это так вбивают в голову, что значительная часть населения действительно принимает это разделение.

И эта значительная часть населения думает: – мы выбираем Европу или Россию. Во всех новостях говорят, что Зеленский – агент Путина. И Путин нам его прислал. И люди, именно исходя из этого, идут и голосуют за Зеленского. Не только по приколу. А потому, что он – агент Путина.

Вот говорят: – если вы проголосуете за Зеленского, завтра вы проснётесь со столицей в Москве.

Даже есть целые теории, что будет, когда выберут Зеленского. Там пошаговый план, что к такому-то числу мы вступим в Таможенный Союз, к такому-то числу выдадут российские паспорта, всех активистов вывезут в Сибирь. Всех этих нацистов, которые ходили по улицам.

Владимир Корнилов: Вот не надо Сибирь засорять вот этой нечистью.

Валентин Филиппов: Вот скажите мне, можно ли считать выборы неким, достаточно репрезентативным, социологическим исследованием?

Владимир Корнилов: Нет. Это можно считать выборами. При этом мотивы, конечно, разные у людей.

Просто надо понимать, эта мантра постоянная: – Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин. Она перестаёт срабатывать. Вот недавно в эфире украинском пришёл представитель Порошенко и сказал: – «Путин хотел другого результата». И публика вся заржала. Просто заржала. И он там удивлялся, «чого смеётесь, нэ до жартив».

Понимаете, уже срабатывает в противоположную сторону. Когда ты пять лет, уде шестой год, орёшь постоянно: «Путин, Путин, всюду Путин»! , то, в конечном итоге это работает против тебя. Разумеется.

То, за что голосовал электорат Зеленского, – были там и пророссийские избиратели, хотя львиная доля из них либо не пошли на выборы, либо голосовали за Бойко или Вилкула, но львиная доля голосов за Зеленского -это голоса против всех. Против всех ненавидимых искренне украинских политиков. Убрали графу «против всех», есть теперь графа «Зеленский». Этим и воспользовались избиратели.

Они могут быть пророссийскими, они могут быть антироссийскими, они могут совершенно не думать о геостратегическом векторе Украины, но идут и голосуют за эту графу «против всех» на букву «Зе».

Валентин Филиппов: Можно считать это моральным концом государственности Украины? Что государство Украина, как идея, себя исчерпала?

Владимир Корнилов: Вы же сами не раз критиковали обещания танков завтра в Киеве…..

Валентин Филиппов: Извините, нет. Я критиковал отсутствие танков в Киеве.

Владимир Корнилов: Прогнозы, которые мы слышали, и пять лет назад. Правда, вы же сами стебались над подобным подходом. Очередной конец очередной государственности Украины. И этих концов мы можем столько насчитать, что…

Вы поймите, можно долго говорить о концах всевозможных, но я считаю, что конец государственности Украины, которая была с 1991 года, он наступил на майдане 2013-14 годов и полностью был похоронен сожжением людей в Одессе. С тех пор той Украины, в общем-то, нет.

И когда говорят Донбассу, что «мы вернём Донбасс», то я всё время спрашиваю: «Куда возвращаться»? Ну, нет той страны, из которой Донбасс выходил пять лет назад. Это уже не та страна совершенно. Даже в той он не хотел находиться. А сейчас, за эти пять лет она изменилась так, что, ну, извините, как вы присобачите это регион к этому образованию? Ну, уже никак».

Последние пять лет я часто слышал от российских экспертов о том, что Донбасс будет якорем антиНАТОвским на Украине. Что бы Украина ни делала, а Донбасс её будет сдерживать.

Я всё время пытался, вызывал на дискуссию публичную, круглый стол организовать, что бы обсудить на практике: Как?

Ну, вот, хорошо, Донбасс присобачили к Украине. Ну, как бы ты ни придумывал ему «особый статус», вы же помните, что такое было «автономия Крыма» на Украине?

Валентин Филиппов: Да, фигня.

Владимир Корнилов: Когда полномочия Крыма были более ущемлены, чем полномочия областей. Вот вам и автономия.

Ну, хорошо, вы можете обозвать этот статус для Донбасса, как угодно. Но в любом случае, если он находится в той стране, как минимум, какие-то федеральные органы должны быть общие. Армия, полиция, таможня.

Вы же понимаете, если завтра подписать такое, кто войдёт под видом налоговой в город Донецк? Правый Сектор? И прочие структуры, запрещённые в России?

Валентин Филиппов: Извините, но они запрещены и в Донбассе. Поэтому не войдут.

Владимир Корнилов: В этой связи, я не вижу, как. Слава Богу, последнее время меньше эти мантры стали повторять, хотя я недавно с Медведчуком в прямом эфире пересёкся на эту тему. Спросил его, как он видит себе возвращение. Он ответил: – Неужели вы нас хотите бросить?

Валентин Филиппов: Ну, там ещё территории наши, знаете ли. Не понятно, как мир заключать. Территории Донецкой и Луганской Народных Республик ещё остались под контролем ВСУ.

Владимир Корнилов: И, кстати, обратите внимание, как там голосовали.

Валентин Филиппов: А как Одесса голосовала!

Владимир Корнилов: Понимаете, почему показателен Донбасс? К вопросу о том, как там любят оккупантов в тех районах, где эти оккупанты уже пять лет находятся. Вот вам очень наглядный пример. И то, что Порошенко творил в Донбассе в плане подтасовок и фальсификаций выборов и явки, это такая репетиция перед вторым туром…

Валентин Филиппов: А как думаете, он усилит фальсификации во втором туре?

Владимир Корнилов: А у него другого выхода нет. Ему или срывать выборы надо, либо просто их ломать.

Валентин Филиппов: Может, уходить?

Владимир Корнилов: Ну, о чём вы говорите? Вон Янукович уже договаривался о чём-то. Вы же знаете.

Валентин Филиппов: Не, ну взять чемодан денег и уехать к чёртовой матери.

Владимир Корнилов: Все понимают, что никакие договорённости на Украине не действуют.

Валентин Филиппов: Ну, я про другое. Без договорённостей. Человеку что? На жизнь не хватит чемодана денег сотенными купюрами?

Владимир Корнилов: Вы совсем не знаете Порошенко. Мало.

Валентин Филиппов: Два!

Владимир Корнилов: Порошенко, конечно, соломку себе подложил. В разных офшорах, в разных странах. Дачку в Испании, ещё где-то. Конечно, он подготовил пути отхода. Но сделает это он тогда, когда уже поймёт, что – всё! Надо, как Керенский, надевать женское платье….

Валентин Филиппов: Как вы считаете, его, как того же Петлюру, потом найдут, наверное. Донецкие или ещё кто-то…. В Испании, в Париже, в Мексике?

Владимир Корнилов: Не хочу загадывать. Но жить ему придётся всегда в страхе. Если успеет убежать, я ж говорю. То, сколько жизней людей он положил, причём, не только про донецких речь идёт. А сколько украинцев? Сколько бойцов, боевиков, рядовых ВСУ погибло от действий этого Верховного Главнокомандующего…. Под Дебальцево, под Иловайском…. Крови на нём масса и я уверен, что во многих сёлах и городках Украины немало желающих, как в том фильме – «дайте мне хоть за горло подержаться».

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное вам спасибо за ваш очень точный анализ. Как всегда – оригинальный. Очень хочу, что бы Вас в Москве слышали. Потому, что у меня ощущение, что в Москве идёт запаздывание понимания украинской ситуации лет на десять.

Владимир Корнилов: А когда не так было? Вспомните Искру и Кочубея, которые Петру Первому докладывали об измене Мазепы. Когда пришло понимание, что они – герои?

Валентин Филиппов: Когда осталось только написать об этом на их могиле.

Владимир Корнилов: Так что, дай Бог, не повторить судьбу Искры и Кочубея. Я, пользуясь случаем, хочу передать моим московским коллегам привет. И попросить их об одном. Перед выборами этими вспомните, сколько наших коллег заявляли, что вот сейчас паспорта России начнём выдавать гражданам ДНР и ЛНР. Помните?

Валентин Филиппов: Помню.

Владимир Корнилов: Я умоляю моих коллег. Пожалуйста, поймите, ложные надежды, когда приходит понимание, что они ложные, приводят к ситуации безнадёги. Я очень прошу всех моих московских коллег, перестать давать эти ложные надежды из месяца в месяц, изо дня в день тем жителям, которые живут в Донбассе. Просто не обещайте это. Призывайте к этому свою власть, но не обещайте дончанам, что «завтра мы вас признаем, мы вас примем, всё!»… «мы вас не бросим, не бросим, не бросим, не бросим…..».

Пожалуйста, я вас очень прошу, чтобы не порождать ложные надежды, которые порождают безнадёгу.

И вот на этой оптимистической ноте…..

Валентин Филиппов: На этой оптимистической ноте я хочу тоже обратиться к Кремлю. Не выдадите паспорта – мы их сами напечатаем. Сами оружие нашли, сами форму в магазине купили, и паспорта принесём.

Владимир Корнилов: Спасибо.

Валентин Филиппов: Счастливо.