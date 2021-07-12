Путин пытается достучаться до украинцев – ваши враги не русские, а бандеровский режим

12.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, опубликованная сегодня на сайте Кремля, адресована населению Украины, которое должно осознать, что враги – это не русские, а подчиняющийся Западу бандеровский режим, захвативший власть в Киеве в результате государственного переворота.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил член Экспертного совета «Офицеров России», политолог Александр Перенджиев.

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«Он как раз говорит, что проблема в том, что народ один, и украинцы – это те же самые русские, которые называются по-другому. Здесь страшная опасность состоит в том, что, фактически, создана система вражды одного народа, разделенного двумя государствами. Получается, что украинизация ведет к тому, что уничтожаются корни народа, используя вражду, разделённость народа, пытаются его уничтожить. Путин показывает, что произошедший государственный переворот в феврале 2014-го года ничего не дал жителям Украины, не решил ни одной проблемы. Он говорит, что положение жителей Украины постоянно ухудшается, идет деградация страны. Путин в этой статье показывает, что России небезразлична судьба народа, который проживает на Украине, потому что это – такие же люди, как и мы. Все это вызывает не просто озабоченность президента, и он ставит проблему – как будем решать, что дальше делать, куда движется народ, проживающий в соседнем государстве. Путин говорит как раз о том, что уничтожение украинского народа – это не радость для России, а трагедия. Главное, чтобы это осознала, прежде всего, украинская общественность. Официальный Киев, конечно, будет отрицательно на это реагировать, но посыл же не властям Украины, а ее жителям. Он показывает: что бы ни происходило, Россия не является врагом, а, наоборот, что из этого надо как-то выходить, выкарабкиваться и всячески противодействовать тому, что нас сталкивают лбами и пытаются стравить», – заявил Перенджиев.