Киевскому режиму решительно нечем оправдаться в глазах населения Украины в ответ на гуманитарные инициативы России по передаче тел погибших солдат ВСУ.

Об этом на канале «UkrLife» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что происходит внутри страны. Я говорила, что будет раскачка, и она происходит. Происходит, в том числе, и с помощью рук «слуг народа», но это уже второстепенно, но при этом если мы даже посмотрим эти гуманитарные договорённости – сначала нам вернули 6 тысяч тел, сейчас вернут ещё 3 тысячи тел.

Я думаю, каждый, кто может посчитать, понимает, какие это цифры, и какой это удар по бюджету. Более того, когда нам возвращают тела, а мы, там, передаём до ста тел – мы же понимаем, как это влияет на внутреннюю ситуацию и социум в целом?», – сокрушалась Скороход.