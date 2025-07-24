Путин раскачивает Украину тысячами замороженных ВСУшников – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 232
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевскому режиму решительно нечем оправдаться в глазах населения Украины в ответ на гуманитарные инициативы России по передаче тел погибших солдат ВСУ.

Об этом на канале «UkrLife» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому режиму решительно нечем оправдаться в глазах населения Украины в ответ на гуманитарные инициативы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы видим, что происходит внутри страны. Я говорила, что будет раскачка, и она происходит. Происходит, в том числе, и с помощью рук «слуг народа», но это уже второстепенно, но при этом если мы даже посмотрим эти гуманитарные договорённости – сначала нам вернули 6 тысяч тел, сейчас вернут ещё 3 тысячи тел.

Я думаю, каждый, кто может посчитать, понимает, какие это цифры, и какой это удар по бюджету. Более того, когда нам возвращают тела, а мы, там, передаём до ста тел – мы же понимаем, как это влияет на внутреннюю ситуацию и социум в целом?», – сокрушалась Скороход.

При этом, касаясь переговоров, она сообщила, что по данным её источников, «внутренние предложения в мае, которые не озвучивались публично, были другими – и достаточно неплохими для Украины».

«Но они были отвергнуты. Поэтому Россия перешла в другую позицию и другую тактику, они начали сумасшедшие бомбёжки, они начали, как говорится, трясти население. Даже, ещё раз, давайте согласимся, что возвращение такого количества тел погибших – тоже влияет на социум», – жаловалась депутатка.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить